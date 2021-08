Le Canonnier de la Tour Eiffel – Jack Manini, Hervé Richez, David Ratte, Matteo Ratte - la chronique BD

Résumé : {Le Canonnier de la tour Eiffel} nous plonge en 1905, année où la tour Eiffel sonnait midi à l’aide d’un coup de canon ! Camille, jeune homme seul et sans le sou, va subitement rencontrer celle qui fait vibrer son cœur et trouver un emploi comme canonnier ! Tout irait pour le mieux si l’ombre de l’astronome, ami de Camille mais séducteur impénitent et manipulateur, ne s’étendait sur son bonheur...

C’est donc une belle histoire d’amour qui commence à l’ombre de la Tour Eiffel. Enfin, avant d’en arriver là, on découvre Camille, ainsi que le vieux Canonnier de la Tour Eiffel. Gédéon le marionnettiste – ministre de la mort –, trois pères goussets – un ami des oiseaux –, le vieux Camille : toute cette galerie de personnages secondaires permettent d’imposer doucement l’atmosphère merveilleuse de cette histoire. Camille va trouver dans cette aventure sa Colombine – enfin, pour le coup, sa Valentine –, une laitière qui vent le lait de son ânesse.

On prend beaucoup de plaisir à suivre les vies de ces personnages, qui se croisent et se recroisent les uns les autres, comme Camille et Valentine vont se frôler souvent avant de se trouver car comme disait Arletty dans Les Enfants du Paradis, « Paris est tout petit pour ceux qui s’aiment comme nous d’un si grand amour. ». Le méchant, incarné par l’astronome, est vraiment diabolique pour le coup, et notre joie de cette romance naissante est vite assombrie par les plans machiavéliques de cette version glaçante de Charlot le vagabond. On oscille alors entre angoisse et sourire, entre magie et drame.

Nous ne vous en dirons pas plus si ce n’est que la fin nous a déconcertés. On ne s’attendait pas à cette chute mais là encore, nous ne pourrons entrer dans le détail sans trop vous en révéler : au lecteur de se faire son avis. Ce que l’on peut vous annoncer, c’est que l’univers de Paris 1905 est joliment rendu, que l’on retrouve certains de ces vieux métiers dont on ignorait tout, et surtout, la magie non pas fantastique d’un Méliès mais bien poétique d’un Chaplin, à l’heure où les lumières de la ville éclairent Camille et Valentine.

Jack Manini, Hervé Richez, David Ratte, Matteo Ratte / Grand Angle

Les dessins de David Ratte sont à la hauteur de l’histoire avec cette galerie de personnages, de têtes, qui nous renvoient à des images du passé, comme ce fort des Halles ou ce marionnettiste. Les dessins sépia qui introduisent chaque acte nous gardent dans l’ambiance. Les décors aussi nous plongent dans cette Belle Époque. Et la Tour Eiffel règne, souveraine et indifférente aux drames humains qui se jouent à ses pieds. Les couleurs douces et claires contrastent avec les poses dynamiques, parfois comiques des personnages. Les palettes vertes, violettes, rouges, ocres, s’enchaînent, caractérisant les lieux de ce Paris indémodable.

Le Canonnier de la tour Eiffel est une histoire d’amour oscillant entre la magie et le tragique. Le dénouement inattendu pourra en surprendre, peut-être en décevoir certains, mais cet univers cocasse, ces personnages secondaires inoubliables, cette plongée dans un autre temps, laissent un beau sentiment de plaisir, malgré ce Deus Ex Machina final.