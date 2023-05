Le Centre Pompidou en travaux à partir de 2025

News : Le Centre Pompidou, l’un des plus grands musées d’art moderne et contemporain au monde, inauguré en 1977, va demeurer fermé pendant cinq ans, de 2025 à 2030, pour des travaux de rénovation nécessaires. Ce projet ambitieux vise à restaurer le célèbre bâtiment conçu par Renzo Piano et Richard Rogers, qui subit les effets de la corrosion et de l’amiante. Il s’agit également de rendre l’endroit plus accueillant et accessible pour les visiteurs et les agents, en requalifiant les espaces et en créant de nouvelles entrées. Le coût de l’opération est estimé à 262 millions d’euros, financés par le ministère de la Culture.

Pendant la fermeture du Centre Pompidou, ses collections et ses activités ne vont pas disparaître. Des expositions "hors les murs" seront organisées dans différents lieux à Paris, comme le Grand Palais, le Louvre ou la Conciergerie. Le Centre Pompidou va également renforcer sa présence en région et à l’international, avec des projets à Metz, Bruxelles, Shanghai ou encore Jersey City. L’objectif est de continuer à faire rayonner la création artistique et à toucher de nouveaux publics.

La réouverture du Centre Pompidou est programmée pour 2030, à l’occasion de son cinquante-troisième anniversaire. Le président de l’institution, Laurent Le Bon, espère que ce "moviment", inspiré par l’écrivain Francis Ponge -entre monument et mouvement- permettra de renouer avec l’utopie originelle du lieu, fondée sur l’interaction des disciplines et des générations. Il s’agit de faire du Centre Pompidou un "muscle aux battements ininterrompus", au service de la culture pour tous.