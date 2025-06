Le Champs-Élysées Film Festival 2025 à Paris du 17 au 23 juin

News : Faisant la part belle au cinéma indépendant américain et français, le festival propose une semaine d’avant-premières, de compétitions de longs-métrages, moyens métrages et courts-métrages ainsi que des rencontres et découvertes musicales. Puisque la musique est à l’honneur, la comédie musicale Titanique donne le top d’ouverture au théâtre du Lido le 17 juin au soir, tandis que Materialist, le film de Céline Song avec Dakota Johnson en marque la fin.

Céline Song et Emma Seligman sont les invitées d’honneur et donnent, l’une et l’autre, une masterclass.

Alice Winocour, réalisatrice et scénariste, préside le jury, composé de Félix Kysyl, acteur ; Nathan Silver, réalisateur ; Ramata-Toulay Sy, réalisatrice ; et Megan Northam, actrice ; qui doit déterminer le Grand Prix du jury, parmi les six longs-métrages français suivants :

Arco de Ugo Bienvenu

Ari de Léonor Serraille

La peau dure de Laïs Decaster

L’engloutie de Louise Hémon

Météors de Hubert Charuel en collaboration avec Clade Le Pape

Nino de Pauline Loquès

et les six longs-métrage américains suivants :

Bunnylovr de Katarina Zhu

Dreams in Nightmares de Shatara Michelle Ford

Familiar Touch À feu doux de Sarah Friedland

Mad Bills to Pay (or Destiny, dile que no soy malo de Joel Alfonso Vargas

Queerpanorama de Jun Li

To use a Moutain de Casey Carter

Côté format courts, le réalisateur et scénariste Jonathan Millet, entouré des réalisateurs Florent Gouëlou et Thibault de Longeville, de la cheffe d’orchestre et compositrice Uèle Lamore et de l’autrice interprète Flore Benguigui, a pour mission de départager douze courts-métrages américains, dix courts-métrages français et six moyens métrages.

Outre Materialists qui signe la clôture du festival, c’est aussi l’occasion de découvrir quelques films en avant-première :

L’incroyable femmes des neiges de Sébastien Betbeder

Les filles Désir de Princia Car, suivi d’un échange avec Iris Brey ainsi qu’avec les actrices Leïa Hachour et Lou Anna Hamon et la productrice Johanna Nahon

Payements de Alex Ross Perry

Des preuves d’amour de Alice Douard

Enfin, l’événement de cette édition 2025 est l’hommage rendu à Marilyn Monroe avec la projection du film Les désaxés (The Misfits), suivie d’une conférence consacrée à la vie et la carrière de celle qui reste synonyme de glamour et gloire.

Le festival ne se contente pas de mettre en avant le cinéma indépendant. Il fait aussi honneur à des artistes musicaux issus de la scène indépendante française. Il sera donc possible d’écouter, cette année, Olivia Merilanti (ex chanteuse du duo pop français The Do), la DJ Écran Total, Flore Benguigui, Billie, Gildaa, Clara-Maria Loredo, Eloi, Ewing et Thibault de Longeville.