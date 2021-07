Le cheikh hyperactif – Marko Turunen – la chronique BD

Résumé : Le Cheikh hyperactif est un personnage complexe, complètement fou, empli d’une violence qui peut se déverser soudainement de manière abrupte. Sa liberté, sans concession, participe du magnétisme et du mystère qui entourent sa personnalité. Débordant d’énergie, il fait feu de tout bois et embrase le monde autour de lui.

Marko Turunen est un auteur à part. Chacun de ses ouvrages détonne et rompt radicalement avec les précédents tout en tissant des liens forts entre eux, qu’ils soient thématiques ou seulement visuels, voire parfois diégétiques. Ainsi, s’ils sont bien autonomes, les albums s’inscrivent dans une constellation particulièrement stimulante qui permet de percevoir un sous-texte qui les traverse. Ce dernier ouvrage ne déroge pas à la règle. Le Cheikh hyperactif peut sembler contraster avec ces précédents livres en particulier par son approche plus narrative (rareté des récitatifs par exemple) et l’utilisation de motifs plus que suggestifs entrant en plein dans le stéréotype de récits d’action.

Marko Turunen / Frémok

En effet, les pages donnent à voir un spectacle permanent bourré de pyrotechnie et de cascades en tout genre qui imposent un rythme de lecture effréné qui ne prend pas le temps de s’arrêter. Mais là où Turunen développe une narration des plus subtiles, c’est que, malgré des allures hollywoodiennes, les scènes d’action distillent des informations sur le personnage et esquissent une personnalité instable en souffrance : l’intime s’immisce ainsi dans la grandiloquence. Assez paradoxalement, les scènes de violences et d’images lorgnant ouvertement vers la pornographie peuvent désormais être perçues comme l’expression d’une grande pudeur. À travers ses exploits musclés et cette manie d’être constamment en mouvement, le Cheikh se plonge et s’oublie dans ce qui se révèle progressivement être une fuite en avant. Mieux vaut s’évader qu’interroger un malaise intérieur qui gronde. L’apparente folie du monde qui l’entoure change elle aussi de statut avec cette lecture : ne serait-t-elle pas la projection fantasmatique du Cheikh, l’incarnation des troubles qui l’étreignent ? Une sorte de malaise hante ainsi le récit, qui augmente progressivement au fil des pages pour que son origine soit révélée dans des planches conclusives, qui invitent à relire l’album, à repenser les différentes séquences à la lumière des révélations qui étaient palpables (présentes dès le titre) mais encore diffuses. Ainsi, à travers une très grande finesse d’écriture, Marko Turunen nous embarque dans un récit introspectif déguisé qui gagne en profondeur au fur et à mesure de la lecture, et des lectures.

Marko Turunen / Frémok

En plus de construire une narration délicate, l’auteur développe un univers graphique qui exprime et redouble le vertige qui entoure le personnage. Il emploie ici un même trait fin, délicat, qui se multiplie parfois pour esquisser des ombres, mais adopte un traitement plus dynamique, s’approchant d’un certain réalisme. L’apparente rigueur dans la représentation contraste singulièrement avec d’autres formes et personnages absurdes, inhumains ou anthropomorphes qui peuplent l’espace mental du Cheikh. La couleur rose, appliquée en dégradé, confère une atmosphère pop qui illumine et dynamise singulièrement les planches. Rarement des hallucinations auront trouvé corps avec autant de force.

MMarko Turunen / Frémok

Au-delà du récit particulièrement prenant, cet album se révèle ainsi très beau et invite à une déambulation de l’œil dans les images de Marko Turunen qui livre ici une œuvre étourdissante.