Le collectif. Histoire de notre éco-hameau - Julie Feuillas, Samuel Wambre - la chronique BD

Résumé : Un éco-hameau, c’est un lieu où l’on choisit de vivre ensemble. Michel et Julie en ont acheté un ensemble, et se sentent prêts à vendre une partie de leur maison et terrain pour faire de la place aux jeunes. Mais la cohabitation partagée est une histoire semée d’embûches...

Critique : Il est difficile, voire impossible, de se faire une réelle idée d’une vie en communauté, à moins d’y avoir soi-même pris part. Ainsi, les éco-hameaux peuvent ressembler, de loin, à une de ces utopies que l’on sent vibrantes dans le rêve et cassantes dans la réalité, où les egos se froissent plus vite que les aspirations à une vie plus solidaire. En racontant leur expérience, Samuel Wambre et Julie Feuillas ont tenté non seulement un exercice peu aisé, à savoir raconter d’une manière à la fois autobiographique mais avec une distance certaine, un recul nécessaire, une expérience de vie. Pour Julie, il s’agit d’une bonne tranche de vie, qui part d’une séparation, avec sa fille qui la rejoint. Une sincérité exemplaire se dégage du Collectif, qui a d’ailleurs insisté (et c’est dans la postface) pour justement s’exprimer, faire sortir certains non-dits, afin de clarifier, d’assainir des situations de vie communautaire tendue. Car la vie utopique se heurte toujours aux petits précipices du quotidien, que ce soit un fossé générationnel ou une mésentente dans un couple, qui peut tout chambouler, par micro coups dans un hameau aux fondations plutôt souples que solides.

© Dupuis / Wambre

Pourtant, ce éco-hameau a bien acquis une vie véritable, et le dessin ajoute à cette vitalité. Entre des scènes de vie de chaque habitant, on trouve des pages très intéressantes sur l’organisation des espaces communs (on pense à l’atelier, crucial, ou au jardin, emblématique), des parcelles et de leur évolution, montrant non pas un modèle mais un exemple de ce qui peut se faire, non pas pour forcément imiter mais bien donner envie, proposer, et cette volonté est aisément transmise par le dessin de Samuel Wambre, protagoniste et dessinateur généreux de ce roman graphique, document autobiographique et manuel original.

© Dupuis / Wambre

Exemple de vie en communauté pour en montrer les limites, les embûches et les joies, Le Collectif porte bien son nom, mettant en avant non pas une, deux mais bien un ensemble d’être vivants qui ont choisi autre chose, pour le pire mais aussi le meilleur.