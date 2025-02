Le crétin qui a gagné la guerre froide – Jean-Yves Le Naour, Cédrick Le Bihan - la chronique BD

Jean-Yves Le Naour s’est documenté pour raconter cette histoire, s’appuyant sur des faits réels. Cédrick Le Bihan a dessiné et mis en couleur ce récit qui nous dévoile un autre visage de Ronald Reagan. Un récit à découvrir pour mieux comprendre les huit années qui ont abouti à la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide.

Résumé : {Le crétin qui a gagné la guerre froide} raconte l’accession à la présidence et les deux mandats de Ronald Reagan, ses décisions politiques et sa manière de gérer une des plus grandes nations du monde dans les années quatre-vingt.

Critique : Cette BD nous dévoile les coulisses des mandats du président américain Ronald Reagan. On ne peut être qu’étonné de voir comment cet homme a géré les USA pendant huit ans. On a l’impression de se retrouver face à un personnage qui n’a aucune conscience politique. Il se sort de tous les débats par l’emploi de blagues alors qu’il ne maîtrise et même qu’il ne connaît aucun sujet de politique intérieure ou étrangère.

On se demande comment cet homme a pu être élu une seconde fois à ce poste. En fait, on le comprend finalement : Ronald Reagan n’est pas un politicien, c’est un communicant. Ses compétences de communication lui ont permis de se donner le beau rôle, d’avoir toujours l’air positif, de pouvoir dire une chose et son contraire et de faire passer le tout avec une bonne blague. Si on fait un parallèle avec aujourd’hui, on peut se demander si ce n’est pas la même politique que Donald Trump applique, peut-être de manière plus agressive. En tout cas, cette BD ouvre les yeux sur Ronald Reagan. On tombe également des nues devant sa gestion de la guerre froide. Finalement, l’insouciance politique ne date pas du vingt-et-unième siècle, elle remonte à bien plus loin.

Jean-Yves Le Naour explique qu’il s’est appuyé sur des faits réels pour construire ce récit. Cédrick Le Bihan a mis ces éléments en image. On reconnaît les personnages politiques de l’époque, Mitterrand, Kohl ou encore Thatcher. Le dessin réaliste peut aussi partir parfois dans l’humour avec les personnages représentés avec des petits corps et une grosse tête de baudruche. Un clin d’œil aux représentations shibi des manga ? A Cédrick Le Bihan de nous le dire.

Aux décors réalistes sont ajoutés une trame de points espacés qui donnent de la texture au graphisme. En même temps, cette dernière crée une sorte de distance avec l’image, lui donnant une densité parfois très forte et nous tenant hors de l’histoire.

Le crétin qui a gagné la guerre froide raconte deux mandats et les décisions parfois illogiques d’un homme étonnant, qui semblait se moquer des vrais problèmes et s’étonnait qu’être président demande autant de travail. Une BD à lire pour prendre conscience de ce qu’a été le gouvernement Reagan.