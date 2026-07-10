Le Décaméron – Vincent Vanoli – la chronique BD

Résumé : Nous sommes en 1348. La peste noire frappe la ville de Florence comme le reste de l’Europe. Dix jeunes gens de bonne naissance fuient la pestilence à la campagne pour trouver refuge au château de Fiesole, où ils sont accueillis chaleureusement par le maître des lieux. Pour occuper les journées et tuer l’ennui, la petite assemblée décide d’un jeu. Chaque jour, l’un(e) d’entre eux raconte une histoire. Ces histoires satiriques et souvent grivoises scandent le récit en différents chapitres.

Critique : Œuvre classique de la littérature médiévale, Le Décaméron offre un regard sur la société italienne au temps de la peste noire, dont la propagation remet en cause les repères moraux des individus. Boccace écrit en effet les nouvelles des forment le manuscrit entre 1348 et 1351, c’est-à-dire au plus fort de l’épidémie, qui constitue le fil rouge de son livre : c’est pour fuir la peste que les dix jeunes gens se retrouvent au château de Fiesole, où ils mènent une vie agréable, loin des tourments de la ville. Boccace a cependant décrit, au début de son livre, les ravages provoqués par la peste, que synthétise d’ailleurs Vincent Vanoli au début de son album.

Le Décaméron a exercé une influence notable sur la littérature européenne, en popularisant notamment le format de la nouvelle, a fait l’objet d’éditions illustrées depuis la Renaissance jusqu’à nos jours, et a bénéficié de plusieurs adaptations cinématographiques. C’est dire l’importance de cette œuvre, qui constitue par ailleurs un jalon dans la construction de la langue italienne contemporaine.

© Vincent Vanoli / The Hoochie Coochie

© Vincent Vanoli / The Hoochie Coochie

C’est en 2000 que Vincent Vanoli a publié chez les regrettées éditions Ego comme x, l’adaptation dessinée de ce monument de la littérature italienne. The Hoochie Coochie a pris l’excellente initiative de republier cet bel album. Le Moyen-Âge occupe une place certaine dans le catalogue de cette structure alternative, qui a déjà publié Le temps est proche de Christophe Hittinger, qui réalise une histoire aussi synthétique que saisissante du XIVe siècle, ainsi que Les Bienheureuse de Marcel Ruijters, portrait imaginaire de saintes de l’Église… Derrière Boccace, Vanoli nous entraîne dans un Moyen-Âge éloigné des représentations stéréotypées que nous nous faisons de la période. L’amour, souvent sous une forme grivoise, et la malice occupent en effet une place centrale dans ces histoires. On retrouve, au fil des nouvelles sélectionnées par Vanoli : un homme sans scrupule qui, sur son lit de mort, se fait passer pour un saint, un individu faussement ressuscité, un homme qui entre par effraction chez sa belle avec des ailes d’anges pour la séduire, ou encore les fantasmes d’un rêveur lorsqu’il voit défiler des nonnes… Le ton des nouvelles s’avère très divers, de l’histoire humoristique et grivoise au drame.

On voyage d’autant plus facilement de Vanoli confère un soin exceptionnel à la réalisation de ses planches. Le dessinateur s’inspire de la peinture médiévale, et de sa manière encore balbutiante de figurer la perspective : le premier plan et l’arrière-plan sont fréquemment représentés à la même échelle dans les vues d’ensemble, ce qui offre une réelle originalité aux planches et contribue à l’immersion dans l’époque. Vanoli déforme ses personnages, parfois affublés de nez et d’expressions fantaisistes. Les corps sont également tordus, abîmés, souvent vulnérables, ce qui n’empêche pas certains personnages de se montrer vifs. Les décors font l’objet d’un soin remarquable. La préface de l’album, signée du dessinateur Ambre, souligne à juste titre la maîtrise technique de Vanoli, « maître du gris », qui mélange « traits noirs, lavis, craie grasse ». À cet égard, Le Décaméron s’avère un régal.

Les amateurs d’histoire en général, et du Moyen-Âge en particulier, ne doivent pas passer à côté de cette adaptation du manuscrit de Boccace : avec sa science du dessin et sa maîtrise des codes du neuvième art, Vincent Vanoli offre une relecture moderne de cette œuvre piquante. Autant dire que cette réédition est plus que bienvenue.