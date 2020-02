Le festival 2 Valenciennes revient du 10 au 15 mars 2020

News : Cette année, le festival fête ses dix ans. Le 10 mars, à partir de 20h, la cérémonie d’ouverture, animée par Emmanuel Gasne, permettra de découvrir, en présence de l’équipe, le prochain film de Gustave Kervern et Benoit Delépine Effacer l’historique avec, entre autres, Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero, Vincent Lacoste, Benoit Poelvoorde, Bouli Lanners. Le 14 mars à 20h, The singing club de Peter Cattaneo, avec Kristin Scott-Thomas, Sharon Horgan, Emma Lowndès clôturera cette fête cinématographique. Comme tous les ans, en plus de la projection de longs métrages hors compétition, le festival propose deux compétitions, l’une consacrée aux fictions avec les neuf films suivants :

Effacer l’historique de Gustave Kervern et Benoît Delépine

Milla de Shannon Murphy

Remember me de Martin Rosete

Une vie secrète de Jon Garaño, Aitor Arregi et José Mari Goenaga

L’ombre de Staline de Agnieszka Holland

Brooklyn Secret de Isabel Sandoval

Voir le jour de Marion Laine

Hope Gap de William Nicholson

Benni de Nora Fingscheidt

l’autre aux documentaires :

Honey Land de Tamara Kotevska et Ljubomir Stefanov

The Great Green Wall de Jared P. Scott

Adolescente de Sébastien Lifshitz

House of Cardin de P.David Ebersole et Todd Hughes

Pingouin et goéland et leurs 500 petits de Michel Leclerc

Gogo de Pascal Plisson,

L’école de l’impossible de Thierry Michel et Christine Pireaux

Le Président du jury fictions est, cette année, Jean-Hugues Anglade. Il sera entouré de l’auteure, réalisatrice, scénariste et comédienne Fabienne Berthaud, de l’auteur Tahar Ben Jelloun, de la comédienne et metteur en scène Camille Chamoux, de la comédienne Nastassja Kinski, du comédien, scénariste et réalisateur Martin Lamotte du réalisateur/scénariste Laurent Larivière, et de la chanteuse, comédienne et auteure Hélèna Noguerra

The singing club

C’est au réalisateur Nicolas Philibert qu’il incombe d’assurer la présidence du jury Documentaires. Il sera assisté par la comédienne, réalisatrice et scénariste Marylin Canto, la réalisatrice, scénariste, monteuse Sou Abadi, l’auteure et réalisatrice/scénariste Anne-Dauphine Julliand, et le réalisateur/ scénariste Laurent Bécue-Renard. Quant à la présidence du jury Jeunes Etoiles, elle est assurée par le réalisateur Régis Wargnier. Une section jeune public et des hommages complètent cette programmation riche et éclectique.

Parmi les temps forts, le Festival 2 Cinéma de Valenciennes rendra hommage, lors de la soirée de clôture, à une figure internationale du cinéma : le directeur de la photographie Vittorio Storaro, avec une sélection de longs-métrages illustrant sa carrière, une master class et Ecrire avec la lumière une exposition de ses photos, inédite en France. Y sera également célébrée Sylvie Pialat, scénariste et productrice des films du Worso, qui parlera de son métier lors d’une master class organisée le 14 mars à 10h. La réalisatrice Agnès Jaoui et le cinéaste Xavier Beauvois seront respectivement invitée d’honneur et invité coup de cœur

Retrouvez tous les détails sur le site du festival.