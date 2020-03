Le Festival 2 Valenciennes tourne court

News : Tout avait pourtant bien commencé. Après la projection de l’émouvant Honeyland à 17h le mardi 10 mars, la cérémonie d’ouverture présentée de main de maître par le charmant Emmanuel Gasne (comédien, réalisateur, metteur en scène de scène de ménage entre autres) est l’occasion de retrouver les facétieux Gustave Kervern et Benoit Delépine, venus présenter leur prochain film Effacer l’historique, une diatribe à la fois tendre et corrosive sur les dérives d’Internet.

Copyright Claudine Levanneur Marylin Canto - Nicolas Philibert

Alternant compétitions documentaires et compétitions fictions, le jour suivant propose The Great Green Wall, un film écologique de Inna Modja et Didier Awadi, suivi de Milla qui retrace le parcours d’une jeune fille pas comme les autres, puis de l’excellent documentaire de Sébastien Lifshitz, consacré au passage de l’enfance à l’âge adulte de deux adolescentes attachantes. En soirée, après un hommage à la productrice Sylvie Pialat, le film Remember me de Martin Rosete est projeté en présence de la comédienne Caroline Silhol et du producteur Jean-Louis Livi.

Copyright Claudine Levanneur Le jury fictions

Puis arrive ce fatal jeudi 12 mars, qui nous laissera juste le temps de découvrir le regard posé par deux réalisateurs américains David Ebersole et Todd Hughes sur l’emblématique couturier Pierre Cardin. Une vie secrète de Jon Garano et Aitor Arregi est lancé presque confidentiellement sans invités, sans jury et sans présentateur au milieu d’un public restreint. Le clap de fin est tombé. Nous ne connaîtrons jamais les palmarès documentaires et fictions tant attendus.