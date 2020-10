Le festival bd BOUM de Blois se réinvente face au contexte sanitaire

Dans la lignée d’un grand nombre de manifestations, le contexte sanitaire contraint les organisateurs de la 37e édition du festival bd BOUM de Blois à s’adapter. Le salon du livre (Halle aux grains et chapiteau), épicentre du festival, est annulé en tant que tel, mais les expositions, les rencontres et les séances de dédicaces sont maintenues, sous une forme réinventée et dans le respect des règles d’hygiène.

Grâce au soutien des bars et structures du centre-ville blésois, les amateurs de bande dessinée pourront participer au “road strip” mis en place, et rencontrer quelques uns des 50 auteurs présents (voir les lieux en fin d’article).

Du 20 au 22 novembre 2020, ce sont aussi pas moins de douze expositions qui seront présentées.

Émile Bravo, qui a dessiné l’affiche de cette année, est bien entendu mis à l’honneur avec Science et conscience, les mondes d’Émile Bravo qui revient sur le travail de l’artiste. Les festivaliers pourront également découvrir Révolution, consacrée à l’album éponyme de Younn Locard et Florent Grouazel (Fauve d’or du festival d’Angoulême 2020), ou encore La BD africaine francophone, dont la thématique parle d’elle-même.

Les plus jeunes ne sont pas oubliés, avec notamment des expositions dédiées à Ariol (Ariol fête ses 20 ans de Emmanuel Guibert et Marc Boutavant) ou Timo l’aventurier (de Yohan Sacré et Jonathan Garnier).

Du côté des rencontres, la programmation est éclectique, avec des conférences et cafés littéraires dans la lignée des expositions (café historique avec Émile Bravo, Emmanuel Guibert à voix haute...), mais pas seulement (Watchmen : Now - dieu, comics et super héros par Aurélien Lemant, Les Ogres-Dieux, rencontre avec Bertrand Gatignol…).

"Blois, de la préhistoire à nos jours" fera l'objet d'une conférence d'Emmanuelle Plumet

Un concert, des séances de cinéma et des ateliers viennent compléter ce riche weekend, au cours duquel seront décernés les habituels récompenses du festival.

L’intégralité du programme est à retrouver sur le site de la Maison de la BD.

Les séances de dédicacse auront lieu aux différents arrêts du road strip :

Maison de la BD, 3 rue des Jacobins (samedi et dimanche)

Trattoria casa Mia, 10 Place Louis XII (samedi et dimanche)

Anna M, 15 Quai de la Saussaye (samedi)

Le Bistrot Quai, 5 Place de la Résistance (samedi et dimanche)

L’Aukera, 3 Rue Henri Drussy (samedi et dimanche)

Le coin de Table, 9 Rue Henri Drussy, (samedi)

Le Bibliovore, 1 Place Ave Maria (samedi et dimanche)

Le 12, 12 Rue du Poids du Roi (samedi)

L’Hôte bureau, 2 bis Rue Pierre de Blois (samedi)

Gout du jeu, 18 Rue Saint-Honoré (dimanche)

Le Comptoir Irlandais, 48 Rue Denis Papin (samedi et dimanche)

Librairie Labbé, 9 Rue Porte Chartraine (samedi)

Espace Culturel, 12 Rue Porte Côte (vendredi, samedi)

CRDM, 6 place Victor-Hugo (dimanche)

Fondation du doute, 14 Rue de la Paix, (dimanche)

Lobis Bar, 12 Avenue du Maréchal Maunoury (samedi et dimanche)