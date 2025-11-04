Festival du film slovène à Paris : du 20 au 23 novembre 2025

News : Petit pays de deux millions d’habitants, située en Europe centrale et souvent surnommée la Suisse des Balkans, la Slovénie est bordée à l’ouest par l’Italie, au nord par l’Autriche, au nord-est par la Hongrie et au sud-est par la Croatie. Un carrefour culturel qui, depuis toujours, contribue à sa vitalité et à sa diversité artistique.

Cette année, le festival revient avec un concentré d’audace, de style et de récits inattendus, dominés par les voix féminines, puisque sur les sept longs-métrages présentés, cinq sont réalisés par des femmes.

Little Troubles Girls, le premier long-métrage d’Urska Djukic ouvre le festival le jeudi 20 novembre à 19h, en présence de la réalisatrice. Il sera suivi d’un cocktail.

Suivront le vendredi 21 novembre

On Paper Wings de Matjaz Klopcic à 19h ;

Ida, qui chantait si mal que même les morts se sont levés pour chanter avec elle d’Ester Ivakic, en présence de la coscénariste Nika Jurman à 20h30 ;

le samedi 22 novembre

Block 5, en présence de Klemen Dvornic à 16h30 ;

Family Therapy en présence de la réalisatrice Sonja Prosenc, récompensée en 2018 au festival international Karlovy Vary pour History of Love à 20h30 ;

Le dimanche 23

Woman of God, de Maja Prettner et en sa présence, documentaire projeté en 2024 à Hot Docs Toronto.

The Moutain Won’t Move, le documentaire de Petra Seliskar, présenté en première mondiale à Vision du Réel à Nyon, marquera la clôture. Un échange avec la réalisatrice, suivi d’un verre de l’amitié, est également au programme.

Héritier d’une histoire riche et porté par une créativité qui unit engagement politique, exploration de l’intime et ouverture artistique, le cinéma slovène pourrait bien être l’un des plus novateurs du cinéma européen.