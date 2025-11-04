Festival du film slovène à Paris : du 20 au 23 novembre 2025

Le 4 novembre 2025
Le deuxième festival du film slovène s’installe pour quatre jours, du jeudi 20 au dimanche 23 novembre, au cinéma l’Entrepôt dans le 14è arrondissement de Paris.
News : Petit pays de deux millions d’habitants, située en Europe centrale et souvent surnommée la Suisse des Balkans, la Slovénie est bordée à l’ouest par l’Italie, au nord par l’Autriche, au nord-est par la Hongrie et au sud-est par la Croatie. Un carrefour culturel qui, depuis toujours, contribue à sa vitalité et à sa diversité artistique.
Cette année, le festival revient avec un concentré d’audace, de style et de récits inattendus, dominés par les voix féminines, puisque sur les sept longs-métrages présentés, cinq sont réalisés par des femmes.
Little Troubles Girls, le premier long-métrage d’Urska Djukic ouvre le festival le jeudi 20 novembre à 19h, en présence de la réalisatrice. Il sera suivi d’un cocktail.
Suivront le vendredi 21 novembre
On Paper Wings de Matjaz Klopcic à 19h ;
Ida, qui chantait si mal que même les morts se sont levés pour chanter avec elle d’Ester Ivakic, en présence de la coscénariste Nika Jurman à 20h30 ;
le samedi 22 novembre
Block 5, en présence de Klemen Dvornic à 16h30 ;
Family Therapy en présence de la réalisatrice Sonja Prosenc, récompensée en 2018 au festival international Karlovy Vary pour History of Love à 20h30 ;
Le dimanche 23
Woman of God, de Maja Prettner et en sa présence, documentaire projeté en 2024 à Hot Docs Toronto.
The Moutain Won’t Move, le documentaire de Petra Seliskar, présenté en première mondiale à Vision du Réel à Nyon, marquera la clôture. Un échange avec la réalisatrice, suivi d’un verre de l’amitié, est également au programme.
Héritier d’une histoire riche et porté par une créativité qui unit engagement politique, exploration de l’intime et ouverture artistique, le cinéma slovène pourrait bien être l’un des plus novateurs du cinéma européen.
Galerie photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.