Le Garçon et le Dragon - idonaka - la chronique Manga

Un très beau one-shot !
Résumé : Deux êtres solitaires vont tenter, malgré leurs différences, d’atteindre le bonheur qu’ils espèrent tant. Mais en seront-ils capable ?
Critique : Avec le Garçon et le Dragon, nous avons affaire à un manga du genre « tranche-de-vie » dans toute sa splendeur, mais réussit-il à renouveler ce genre très représenté en ce moment ? Et c’est une réussite. Nous nous sommes laissés emportés par cette histoire, cette rencontre entre ces deux personnages solitaires. Un sentiment que le Dragon ressent depuis plusieurs siècles car malgré tous ses pouvoirs, ce dieu de la pluie et de la guérison n’a jamais réussi à trouver le remède à celle-ci.
Néanmoins depuis un sauvetage, le Dragon sait ce dont il a besoin … d’une épouse ! Enfin, c’est ce qu’il croit …
Entre nos deux protagonistes, un attachement va naître avec douceur et humour. Celui-ci leur permettra peut-être de combler leur solitude, s’ils se laissent cette chance. On pourrait dire que ce sont les maîtres mots de ce manga, douceur et humour car on oscille perpétuellement entre ces deux émotions.
Cependant n’allez pas croire qu’il s’agit d’un manga mièvre.
Le passé de Yamabuki, le Dragon, et celui de Shitarô, oublié en tombant dans le lac du dieu, ressurgissent par bribes qui ne nous ont pas laissé indifférent.
Ces réminiscences, notamment celle de Shitarô, sont l’une des grandes forces de ce manga mise en images, et en mots, avec brio et sensibilité par idonaka. Un artiste que nous ne connaissions pas mais dont nous suivrons désormais le travail avec intérêt.
Dans ce one-shot, nous sommes passés du rire aux larmes en un temps record et nous tournons la dernière page avec le plaisir d’avoir passé un excellent moment ! Nous souhaitons conclure cette chronique en saluant le très beau travail éditorial réalisé par Doki-Doki avec ce format « perfect edition » qui offre un magnifique écrin à ce beau manga.
