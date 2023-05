Le genre du capital - Céline Bessiere, Sibylle Golbac, Jeanne Puchol - la chronique BD

Résumé : À travers les yeux et voix de félins d’un quartier, c’est une enquête de sociologie centrée sur le patrimoine des femmes qui se dévoile, révélant les inégalités souvent laissées de côté par une société patriarcale qui aime les voir perdurer...

Critique : En choisissant de développer une collection entière dédiée à des essais, les Éditions Delcourt font un pari fort et louable, celui de diversifier au maximum ses publications en s’ouvrant au monde universitaire. L’ouvrage de Céline Bessière et Sibylle Golac traite d’un sujet non seulement méconnu, mais où tout était à faire : chiffres, généalogie, héritages, rencontres avec des avocats et des notaires, les données sont colossales et méritaient un cadre clair pour ne pas les laisser filer sans but. La trame narrative mise sur la personnification efficace des animaux, qui parlent pour traiter des problèmes de leurs maîtres, ou plutôt ici de leurs maîtresses. Dire que cette BD est féministe serait réducteur tant elle éclaire sur les failles volontaires d’une société qui évolue mais dont ses failles s’agrandissent. Un exemple est tragiquement parlant : longtemps emblème du système patriarcal, le mariage s’est mis à décliner... lorsque les femmes ont pu avoir accès aux ressources qu’il supposait. Or il n’est qu’une illustration évidente des nombreux problèmes : héritages, jugements, accès à l’emploi, responsabilités, la sociologie pointe du doigt ici de nombreux écarts, quasi abyssaux par moments.

Il ne s’agit pas ici de vulgarisation scientifique, car Jeanne Puchol conçoit un véritable roman graphique. Si on laisse de côté les chats et leurs pérégrinations sur les toits, façon Aristochats, on s’attachera aux femmes, mères ou employées, juges ou filles, qui peuplent cette bande dessinée. Jamais trop détaillée, elles semblent avoir ce voile timide d’un dessin qui ne voudrait pas les représenter totalement, afin que chacune puisse se sentir représentée. La cadette d’une famille qui a vu ses efforts peu ou pas récompensée par la boulangerie familiale, celle qui se bat contre un mari refusant de divorcer, elles ont toutes une histoire singulière qui forme ici un particularisme évident : leur exploitation n’a jamais cessé.

© Delcourt / La Découverte / Puchol

Essai sociologique d’une puissance à remuer la société, cette BD a le pouvoir de décupler sa capacité à être entendue, et propose une réflexion finement amenée et un combat à mener.