Le goût des oiseaux - Francisco Sousa Lobo - critique BD

Résumé : Peter Hickey est un vieil homme de 60 ans à la retraite, écoulant ses jours entre sa passion pour l’ornithologie, son trouble affectif pédophile, et une foi profonde qui ne fait que rajouter à ses affres.

Avec ce récit troublant, Francisco Sousa Lobo souhaitait éprouver le lecteur en le confrontant directement avec l’idée que le protagoniste de l’histoire est attiré par les jeunes garçons. Il présente un être torturé par le prisme de sa psyché malade, cahotante, en prise avec ses refoulements. En effet, au contraire de Humbert Humbert, personnage du Lolita de Nabokov (œuvre qui vient immédiatement à l’esprit lorsque l’on touche à cette thématique), Peter Hickey est confus, rongé par le malaise. Une culpabilité profonde le hante et il cherche une forme de rédemption, supposant que cette quête de normalité l’éloignerait du traumatisme qu’il vécut enfant, lorsqu’un adulte lui imposa des actes sexuels. Dès lors, on comprend progressivement que non seulement ces blessures profondes ne le quittent pas, mais qu’elles se sont converties en pulsions. L’auteur emploie alors une narration fragmentaire qui prend pied dans le quotidien du protagoniste de manière à rendre compte de ses angoisses, de ces tentatives de refoulement d’un désir condamnable.

Francisco Sousa Lobo / Rackham

Une certaine gêne accompagne ce récit très original, mais qui nous semble manquer quelque peu son but. Certes, traiter de la pédophilie est une grande audace, en particulier en inversant les traditionnels rôles et en plaçant le traditionnel antagoniste comme protagoniste du récit (qui fut victime, ne l’oublions pas, car cette dualité compte comme un des tiraillements déconcerte à la lecture de ce livre). Cependant, la confusion qui règne est trop grande et finit par diluer quelque peu cette profondeur. On ne parvient pas toujours à savoir où l’auteur veut en venir et une forme d’inconstance martèle la narration, à l’instar du dessin alternativement élégant et maladroit, sans que ces variations stylistiques n’apportent quoique ce soit à l’histoire.

Avec le film Hapiness, Todd Solondz avait, nous semble-t-il, abordé ce sujet avec brio, sachant savamment mêler gêne et humour tout en racontant une histoire poignante et terrifiante, sans jamais porter de jugement sur son personnage. Finalement, peut-être est-ce là la principale qualité du travail de Francisco Sousa Lobo : ne pas condamner ce vieux pédophile, ne pas l’idéaliser pour autant, et essayer de raconter sa vie et ses tourments, de manière crue tout en évitant l’obscène.