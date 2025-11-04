Le journal de Hanako T.2 – Machiko Kyo - la chronique BD

Machiko Kyo écrit et dessine la fin de ce récit inspiré du journal d’Anne Frank. La mangaka nous offre une histoire troublante, évocation de l’horreur des camps, où l’espoir est une frêle brindille que le vent de l’Histoire aura vite soufflée...

Résumé : Ce deuxième tome commence avec un bonbon qui tombe. Des petites figurines jouent avec en guise de ballon de foot. Elles sont sur une table, manipulées par Hanako et Taro, alors qu’on frappe violemment à leur porte. Alors que Hanako ramasse le bonbon, Taro, en uniforme militaire, discute avec son visiteur. Celui-ci annonce qu’on n’est plus très loin de l’épuration totale...

Critique : Dès le début de ce second tome, on est propulsé dans la suite du récit. Le rythme s’accélère, non pas dans l’enchaînement des actions, mais dans le fondu entre la réalité des camps pour Hanako et sa sœur, la vie de Taro, dirigeant responsable de la guerre et de l’extermination des Orientaux, les souvenirs des personnages et cet espace dans lequel Hanako et Taro se retrouvent involontairement, zone irréelle, fantastique où s’expriment tendresse et violence. On passe sans transition d’un monde à l’autre, du passé au présent. Et le lecteur est emmené dans le flot du récit, espérant une solution, qui tarde de plus en plus à venir. On souffre avec les personnages et l’horreur des camps est plaquée entre les prisonniers, victimes squelettiques mourant au milieu d’une phrase tellement ils sont à bout de forces, et Hanako, toujours souriante et pimpante, qui refuse de voir la réalité autour d’elle.

On ne peut pas lui en vouloir quand on imagine son quotidien de déportée. Machiko Kyo nous montre les différents points de vue et réussit le tour de force de rendre chaque personnage attachant. Tous luttent pour leur survie, même Taro, qui semble dépassé par l’Histoire et qui perd pied petit à petit. Hanako et Taro représentent deux formes de folie bien différentes, mais dans les deux cas imposés par des conditions extérieures inattendues.

Machiko Kyo pousse la stylisation de plus en plus loin. Elle rompt avec le dessin classique du manga traditionnel. Elle accentue la simplification et les personnages deviennent parfois quelques traits, montrant le délabrement des corps et la perte de raison. À l’image de la catastrophe dépeinte, le dessin devient de plus en plus croquis. Et c’est dans la conclusion que l’on retrouve l’équilibre du premier tome. Un encrage léger, gris plus que noir, des personnages stylisés changeant du dessin de plus en plus esquissé dans les camps. Comme si l’insupportable devenait tellement indessinable qu’il fallait le croquer de quelques coups de crayons plus que le représenter de manière réaliste.

Machiko Kyo réussit le tour de force, non pas d’adapter le journal d’Anne Frank, mais de l’interpréter librement, en en faisant ressortir toute la dureté, et en nous coupant le souffle, avec cet espace irréel, fantastique, tout aussi insécurisant que la réalité. Ce second tome conclut l’histoire d’une manière douloureuse, mais inévitable.

Le journal de Hanako T.2 est un récit dur, entre réalité et rêve, entre souvenir et présent, où les deux protagonistes ne trouvent une porte de sortie que dans la déraison.