Le livre d’Ebenezer le Page - Gerald Basil Edwards - critique du livre

Résumé : Ebenezer Le Page est un être direct, tenace et… charmant. À quatre-vingts ans, il a toujours vécu sur l’île de Guernesey, un coin pierreux et délicieux coincé entre l’Angleterre et la France, et un monde véritablement à part. Ebenezer lui-même est farouchement indépendant, mais alors qu’il atteint la fin de son existence, il est déterminé à raconter son histoire et celles de ceux – parents, amis, ennemis – qu’il a côtoyés, appréciés ou détestés.

Critique : Ce roman, paru pour la première fois en 1981, offre une parenthèse, une plongée dans la vie de Guernesey, cette petite île anglo-normande. Gerald Basil Edwards se glisse dans la peau d’un vieil homme, peut-être son double. Ebenezer a plus de quatre-vingts-ans lorsqu’il se met à rédiger cette chronique, chronique de son entourage, du quotidien des Guernesiais de la Première Guerre mondiale aux années 1970, alors qu’ils sont envahis de touristes. Grincheux, amer, Ebenezer paraissait pourtant modelable, docile dans ses jeunes années. Il s’est laissé faire, porté par la vie semble-t-il, bousculé par ses cousins et ses tourments amoureux sans vraiment se démener pour être heureux. Son récit fourmille de détails, d’anecdotes, de noms à rallonge souvent drôles, mais la temporalité est étrange dans ce livre, à la fois étirée et condensée. Le narrateur relate des faits qui se sont produits des années plus tôt, sa mémoire s’attardant sur des moments que d’autres jugeraient futiles. En réalité, c’est sur ce qui constitue des vies humaines que se penche Ebenezer – et Gerald Basil Edwards à travers lui. Les mariages, les naissances, les enterrements, les brouilles familiales et les réconciliations se succèdent, interagissent tandis que les sentiments influent sur les événements. En filigrane, le XXème siècle se déroule, vu par les Guernesiais, les faits historiques décrits simplement par l’influence qu’ils ont sur la vie quotidienne des "îliens", l’Occupation allemande étant l’un des points culminants du récit.

Lors de sa parution initiale, Le Livre d’Ebenezer le Page avait laissé perplexe, n’étant considéré ni vraiment comme un roman, ni comme un documentaire pour autant, sans doute à cause du peu de dialogues – qui sont pourtant si savoureux. Il est fait de vies, de petites choses qui s’assemblent et créent un chœur attachant, malgré la lenteur des pages et le manque d’action. Le lecteur a tendance à se lasser de ces banalités, pourtant souvent relatées avec tendresse et humour, un humour très anglais, même si Guernesey tient à son statut à part, ni française, ni anglaise. Paradoxalement, l’auteur ne s’intéresse que peu à l’île en elle-même, à sa géographie, à ses paysages et à sa beauté. Elle n’existe que par et pour ses habitants, pleins de vie, quoique parfois caricaturaux dans leurs excès, dans leur haine des Jersiais, dans leurs bisbilles, dans leurs amours religieuses, puis dans leurs rejets de cette même religion, dans leurs arrangements avec la morale – dans leur humanité finalement.