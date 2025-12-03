Le Mètre des Caraïbes – Wilfrid Lupano, Léonard Chemineau – la chronique BD

Résumé : Joseph Dombey, botaniste français, prend la mer vers l’Amérique… mais son voyage tourne court lorsque son navire tombe aux mains de pirates. Excédé, par ce petit homme chauve qui râle sans cesse, le commandant français le livre à l’équipage de flibustiers. Les pirates embarquent Dombey et son précieux bagage, qu’il refuse obstinément de lâcher. Conduit dans leur repaire, il est enfermé dans une cage où il rencontre un autre prisonnier français, captif depuis cinq ans. Pendant ce temps, les pirates ouvrent sa valise : trois objets mystérieux en sortent. Incapables d’en deviner l’usage, ils imaginent une arme et réclament des explications à Dombey. Commence alors la confrontation entre deux univers : celui, rationnel et méthodique, du savant, et celui, joyeusement anarchique, des pirates. Une rencontre improbable qui se raconte tantôt en louisettes, notes de musique et poulets de montagne, tantôt en mètres, litres et kilogrammes. Cette bande dessinée est à la fois savante et hilarante, historique et rocambolesque.

Critique : On pourrait s’interroger sur ce qui relie le prologue — une mise en orbite sur Mars avortée en 1999 — à cette histoire de pirates à la toute fin du XVIIIᵉ siècle. La réponse tient en un mot : la mesure et la démesure.

Tous droits de reproduction réservés © 2025, Lupano, Chemineau / Dargaud.

D’un côté, l’esprit sérieux, rationnel, démocratique, inventeur d’un système métrique tout à fait nouveau. De l’autre, l’esprit frondeur, anarchique et joyeux des hors-la-loi. Dans les deux cas, la démesure s’invite : folie des grandeurs, excès jubilatoires, utopie rationaliste ou pays de cocagne. Des deux côtés de l’Atlantique, où se rencontrent Joseph Dombey et les pirates, l’esprit révolutionnaire est encore vigoureux 1776 et de 1789 précède de peu l’intrigue et c’est dans ce contexte que se déroule l’histoire.

Avec Le mètre des Caraïbes, Lupano et Chemineau (déjà auteurs de La Bibliomule de Cordoue) livrent une bande dessinée pleine de verve, d’aventure et d’Histoire avec un grand H. Inspirée d’un fait réel, l’intrigue se transforme sous leur plume en récit truculent. Le dessin chaleureux, la narration graphique vive et les couleurs éclatantes insufflent une énergie communicative. Les dialogues, fantasques et poétiquement absurdes, ajoutent un cachet supplémentaire à ce très bel album.

La force de l’album réside aussi dans ses personnages hauts en couleur. Par le travail qu’ils ont effectué sur la personnalité, l’accoutrement, le langage et la gestuelle de chaque personnage, les auteurs offrent un récit très vivant et très incarné. Joseph Dombey, botaniste mandaté par les révolutionnaires français pour rencontrer le président des jeunes États-Unis, apparaît comme un savant obstiné, soupe au lait, mais attachant, éternel malchanceux qui devient vite sympathique. Son alter ego prisonnier, calme et résigné, lui oppose un contrepoint discret. Quant aux pirates, ils forment une galerie savoureuse : un capitaine mélomane qui rêve d’opéra, qui aime les mots, mais se trompe souvent dans leur emploi, un pirate à barbe et en robe, un méditant impromptu, un canonnier estropié, mais virtuose, ou encore une fillette malicieuse qui refuse de quitter son tonneau. Leur capitaine est aussi leur chef d’orchestre, leur hymne « Cocagna » avec lequel il salue l’arrivée de leur prisonnier et que le lecteur découvre dans les premières pages est à leur image dissonante mais joyeuse. Ensemble, ces repris de justice et marginaux composent une communauté farfelue, festive et musicale, vivant en harmonie malgré leur refus des règles.

On rit beaucoup à la lecture, mais pas seulement. Avec cet album les lecteu.rices découvrent ou revisitent aussi un épisode historique dont les répercussions se mesurent encore aujourd’hui. La boucle est ainsi bouclée : du prologue spatial à la piraterie caribéenne, l’Histoire se déploie avec humour et panache.

Wilfrid Lupano et Léonard Chemineau nous régale à nouveau avec cet album qui bénéficie en outre d’un très bel habillage de couleurs réalisé par Christophe Bouchard. Bref, Le mètre des Caraïbes est une très belle réussite !!