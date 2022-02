Le palmarès de la 34e édition du Festival Premiers Plans d’Angers

News : Le jury long-métrage (Melvil Poupaud, Fanny Burdino, Manele Labidi, Daphné Patakia, Antoine Barraud) ainsi que les membres des jurys courts-métrages (français et européens), films d’écoles et œuvres d’animations ont remis leurs prix :

Longs métrages européens

Sous le soleil de Koutaïssi d’Alexandre Koberidze décroche le Grand Prix du jury.

Milana Agouzarova dans Les poings desserrés de Kira Kovalenko et Dimitri Doré pour Bruno Reidal de Vincent Le Port sont respectivement récompensés du Prix Mademoiselle Ladubay et du Prix Jean Carmet.

Ninjababy reçoit le Prix Jeanne Moreau ou Prix du public.

Diagonales

Soy libre de Laure Portier se voit attribuer le Grand Prix du jury, tandis que la Mention Spéciale du jury est attribuée à Imaculat de Monica Stan et George Chiper-Lillemark.

Courts métrages européens

Le Grand Prix du jury revient à O que resta de Daniel Soares, et le Prix du public à Sestre de Kukla.

Courts métrages français

Haut les cœurs d’Adrian Moyse Dullin (France) se voit décerner à la fois le Prix du public et le Grand Prix du jury. Lév la Tèt Dann Fenwar d’Erika Etangsalé reçoit la Mention spéciale du jury.

Grâce à leurs rôles dans Haut les cœurs d’Adrian Moyse Dullin, Ramatoulaye Ndongo et Aya Halal obtiennent ex æquo le Prix d’interprétation féminine, tandis que Lucien Arnaud dans Caillou de Mathilde Poymiro rafle le Prix d’interprétation masculine.

Enfin, Caillou de Mathilde Poymiro reçoit à la fois le Prix des bibliothécaires et le Prix des jeunes internationaux.

Films d’écoles

Le Grand Prix du jury va à Love Is Just a Death Away de Bara Anna Stejskalova, la Mention spéciale du jury à Appels sortants d’Inés Fabry Garcia, le Prix du public à Doosra de Keerthigan Sivakumar, le Prix Arte à Un mois après la nuit d’Héloïse Fressoz et le Prix des étudiants d’Angers à Other Half de Lina Kalcheva.

Plans animés

Le Prix Nef animation est attribué à Zoon de Jonathan Schwenk, la Mention spéciale Nef animation à Maman, il a quoi le chien ? de Lola Lefévre, le Prix de l’Extra-court ainsi que le Prix du public à Au revoir Jérôme d’Adam Sillard, Gabrielle Seinet et Chloé Farr.