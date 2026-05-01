Le Petit Pape Pie 3,14 T.3 : Bienvenue à St Connard – Boucq - la chronique BD

Boucq écrit le scénario et réalise le dessin de ces nouvelles aventures du Petit Pape. Alexandre Boucq assure les couleurs de cette BD où absurde et folie douce se côtoient.

Résumé : Le Pape Pie 3,14 nous salue et nous explique depuis le Vatican que tout ce que nous allons lire est complètement vrai ! Puis le récit commence, où l’on retrouve le Pape et le fidèle monseigneur Gontrand se promenant dans les jardins du palais pontifical. Ils reçoivent soudainement la visite d’un ange du paradis fiscal, leur annonçant une curieuse nouvelle...

Critique : Le Petit Pape Pie 3,14 part à la rencontre de ses ouailles. Au volant de la papamobile, Gontrand conduit son Pape pour un fief où siègent deux villes : Connard-le-Viel et Ville-Neuve-de-St-Connard. La tradition et le futur, la ville ancienne et la ville moderne. Chacune donne lieu à des gags étonnants, déroutants et opposés. Il n’y a pas de conflit dans la BD, juste le protagoniste, Pie 3,14 qui découvre deux sites, deux lieux que tout éloigne. Il comprend le mode de vie de ses citoyens au travers de gags absurdes, comme ces motards de police qui se déplacent sur des motos invisibles, lançant l’air biking, dans la lignée du air guitare. En effet, ils sont à pied et courent pour escorter la papamobile. Ils ne manquent que les noix de cocos pour nous rappeler les chevaliers pédestres du Sacré Graal des Monty Python.

Le Petit Pape, gentiment, accepte tout ce qu’il voit et prend plaisir à ces deux visites pendant que nous, lecteurs, rions des mœurs absurdes des habitants de ces deux villes, qui parodient une certaine vision ou plutôt deux visions de la société, la tradition bête et illogique, et le modernisme excessif, la course à la technologie. Avec ces deux extrêmes, la BD pointe des maux qui nous sont hélas bien connus.

© François et Alexandre Boucq / Fluide Glacial

François Boucq dessine ces personnages semi-réalistes. Il fait un grand emploi des hachures pour marquer les ombrages et ajouter un peu de texture aux matières. Il joue avec les proportions et les architectures, déformant la ville avec talent. Un travail qui rappelle Inception et ses rues qui se replient sur elle-même. Les décors sont étonnants, allant des routes de campagnes arborées jusqu’aux couloirs aseptisés du bâtiment moderne. Mais l’humour reste toujours de mise. Rond-point sans sortie, avatars transportables pour un métavers. Alexandre Boucq réalise les couleurs, utilisant une palette de teintes douces pour donner vie à ces lieux. Il accentue les ombres avec des nuances plus sombres, qui se renforcent parfois avec les hachures déjà posées au dessin.

Les planches aérées savent offrir de belles vues d’ensemble pour prendre conscience des perspectives maniées avec soin par le dessinateur.

Avec cette BD, on repense au conte philosophique d’un Candide papal. Le Petit Pape fait bien figure de visiteur étonné et ravi de ces deux villes aux règles si particulières.

Notons que ce troisième tome a reçu le prix Gotlib 2025.

Le Petit Pape Pie 3,14 T.3 Bienvenue à St-Connard nous entraîne dans une satire dénonçant, à travers le voyage du Petit Pape, deux mondes, trop futuriste ou trop traditionnel.