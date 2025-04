Le problème à trois corps T.5 : L’exode de Trisolaris – Liu cixin, Jin Cai, Twilight Lu, Silver et Xudong Cai - la chronique BD

Liu Cixin a écrit ce roman adapté en BD sous so œil vigilant. Le scénario est écrit avec Jin Cai, Twilight Lu et Silver tandis que XuDong Cai dessine ce récit de science-fiction étonnant et dense !

Résumé : Ce cinquième volume débute lorsque Ye Winjie, jeune, retrouve les trois gardes rouges de la révolution culturelle qui l’avaient malmenée. Mais les trois femmes ne présentent aucune excuse, elles racontent avec colère ce que leur a coûté leur engagement. C’est là que Ye Wenjie réalise que le monde ne peut pas continuer à tourner ainsi. C’est ce qu’elle raconte, à un âge avancé, aux policiers qui l’interrogent sur son engagement dans la secte des trisolariens...

Critique : Ce tome cinq conclut l’adaptation du premier volume de la trilogie de Liu Cixin. Il apporte énormément de réponses mais nous maintient en suspens, dans l’attente de la suite. Nous découvrons enfin la civilisation de Trisolaris et cernons une partie de leur fonctionnement. Leur plan est révélé, à moins d’un retournement de situation dans les prochains tomes. Et nous découvrons que l’humanité est face à un adversaire dangereux, même s’il est loin et ne parviendra pas dans notre système solaire avant de nombreuses décennies. Et pourtant, le temps joue contre l’espèce humaine.

On retrouve les personnages principaux : l’inspecteur Da Shi, le jeune savant Miao et tandis que de nouvelles têtes entrent en scène. Da Shi et Miao continuent leur lutte contre les membres de la secte soutenue du fond de l’espace par les Trisolariens. Il faut un peu s‘accrocher pour suivre les explications scientifiques du plan des Trisolariens, mais le jeu en vaut la chandelle. Cela nous montre comment Liu Cixin se projette dans la science actuelle pour développer des concepts nouveaux, mais fondés sur des recherches réelles.

Le récit alterne entre les flashbacks racontés par Ye Wenjie, le conseil des Trisolariens et la mise en place de leur plan machiavélique et les actions menées par Da Shi et le gouvernement pour reprendre l’avantage contre leurs adversaires. On comprend mieux que le récit prenne son temps puisqu’il reste encore deux tomes à adapter, soit au moins dix tomes de BD !

Liu cixin, Jin Cai, Twilight Lu, Silver et Xudong Cai / Hachette

Xudong Cai continue à dessiner dans la même lignée : personnages semi-réalistes, couleurs douces, filtres légèrement gris apportant une texture douce à l’image, et une composition travaillée laissant toujours de la place aux personnages.

L’émotion nous touche plus, paradoxalement, par Ye Wenjie et par la sentinelle trisolarienne que par les autres personnages qui sont lancés dans une action. Le temps pris pour réfléchir, ou peser les conséquences de ses actes est certes abordé mais pourrait être plus développé. De son côté, Ye Wenjie partage son vécu, et découvre ses erreurs. On attend de voir quel effet cette découverte aura sur elle.

Le problème à trois corps T.5 : L’exode de Trisolaris oppose dans une partie d’échecs sur le long terme l’humanité et la civilisation de Trisolaris. Qui l’emportera ? Et comment Da Shi et Miao pourront combattre des ennemis pouvant agir à une échelle aussi gigantesque ? Nous le découvrirons peut-être dans l’adaptation du deuxième tome de la trilogie.