Le Spa – Maïa Neel – la chronique BD

Pour sa première bande dessinée, Maia Neel nous entraîne dans un monde parallèle auquel on accède… en allant au spa. Un récit drôle, touchant et critique envers les pseudo-sciences.

Résumé : Marnie est pour le moins circonspecte quand ses deux amies Prune et Nora l’entraînent au spa. Elle souffle lorsqu’on lui propose du kombucha pour se détendre avant d’entrer dans le caisson du spa. Une fois à l’intérieur, Marnie accède à un monde parallèle, proche du nôtre, où elle est accueillie par des personnes tout sourire qui lui proposent de réaliser différentes activités, du yoga au camping. De retour dans la réalité, Marnie se rend compte que ses amies n’ont pas accédé à ce monde parallèle. La jeune femme, un peu perdue dans la vie, s’y rend de plus en plus fréquemment au spa pour se rendre dans ce monde parallèle et rencontrer le « grand docteur » à l’origine de cette expérience…

Critique : Une histoire immersive, un dessin coloré et dynamique, une héroïne attachante même si pas toujours lucide : tels sont les principaux ingrédients de la première bande dessinée de Maïa Neel, fille du dessinateur Julien Neel (Lou !). Le lecteur entre immédiatement dans l’intrigue proposée par l’album, qui fait penser à un Alice au pays des merveilles contemporain, un rapprochement renforcé par la présence récurrente d’un chat dans le monde parallèle qu’explore progressivement Marnie.

© Maïa Neel / La ville brûle

L’album adopte un ton léger, avec ces jeunes femmes qui se délassent au spa en buvant du kombucha, et accèdent au monde parallèle conçu par le « grand docteur » en pétant dans un caisson. Maïa Neel aborde néanmoins des sujets de fonds, avec la critique des pseudo-sciences et des doctrines New Age. Le comportement du « grand docteur » ressemble ainsi à celui d’un leader de secte. La relation entre Marnie et Elie, qui navigue également entre le monde réel et celui du spa, est également bien traitée.

© Maïa Neel / La ville brûle

Le dessin de Maïa Neel repose sur une mise en page dynamique, des couleurs vives et une simplification de ses personnages et des décors, ce qui pourra en rebuter certains. Les autres n’hésiteront pas à aller se détendre au Spa, un premier album prometteur.