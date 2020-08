Le taureau par les cornes - Morvandiau - chronique BD

Résumé : En 2005, à quelques mois d’intervalles, Morvandiau apprend la nature du mal qui touche sa mère - une démence fronto-temporale précoce - et qu’Émile, son troisième enfant, né prématurément, est atteint de trisomie 21. Ces deux événements le bouleversent, le travaillent et le rongent. Ils établissent également de nouveaux rapports et organisations au sein de sa famille.

En 2005, à quelques mois d’intervalles, Morvandiau apprend la nature du mal qui touche sa mère - une démence fronto-temporale précoce - et qu’Émile, son troisième enfant, né prématurément, est atteint de trisomie 21. Ces deux événements le bouleversent, le travaillent et le rongent. Ils établissent également de nouveaux rapports et organisations au sein de sa famille.

Morvandiau - L'Association

Le taureau par les cornes fait l’effet d’une déflagration. Morvandiau y décrit avec précision les différents ressentis et processus par lesquels lui et les siens passent à l’annonce des diagnostics portés sur sa mère et son fils, puis face à ce qui s’ensuit. Il s’attache fréquemment à des situations et/ou actions de la vie quotidienne, issues de l’existence passée de sa mère ou de la vie présente de son fils, qui paraissent anodines et en disent souvent long. Il relate questionnements, tâtonnements et cheminements avec sincérité, tendresse et délicatesse, sans jamais écarter difficultés, moments de doutes et réactions problématiques. Plus largement, il se livre à une introspection familiale éclairante et touchante qui permet de mieux saisir et comprendre son environnement et son histoire.

Morvandiau - L'Association

Au fil des pages, il met une certaine distance ou, au contraire, saisit le propos à bras le corps, par son dessin qui alterne semi-réalisme et réalisme, mais également en représentant des images déjà existantes qui décalent quelque peu le regard. Il s’agit notamment de photogrammes de films, du Freaks (1932) de Tod Browning à Vol au-dessus d’un nid de coucou (One Flew Over the Cuckoo’s Nest, 1975) de Milos Forman, en passant par La prisonnière du désert (The Searchers, 1956) de John Ford.

Morvandiau - L'Association

Morvandiau signe une bande dessinée exemplaire et indispensable qui, par les événements relatés comme par sa finesse artistique, permet de s’ouvrir à l’inattendu et à l’inconnu. Cet album sobre et inventif, direct et précis, bouleverse sans jamais tomber dans la facilité. Il est à glisser entre de nombreuses mains.