Les 1000 films culte de l’histoire du cinéma - Jean Serroy - critique

Résumé : Cet ouvrage propose de revenir sur les 1000 films culte qui ont marqué notre ère et ont, chacun, rythmé la vie des générations d’hier et d’aujourd’hui.

Critique : Le risque d’une telle entreprise est dans le titre : va-t-on faire une énième sélection de films à voir, comme il en sort chaque année ? Pour le résumer : oui, mais de manière particulièrement soignée. Il n’y aurait que peu d’intérêt à se contenter d’un large inventaire des mille films à voir avant de mourir, même s’il y un peu de cela. En les détaillant de manière chronologique, Jean Serroy prend en plus le risque de les énumérer, simplement.

La qualité de l’édition offre un cadre particulièrement agréable à la lecture. La mise en page brille d’efficacité, et l’œil se trouve attiré par les planches aussi modernes que ludiques. Les illustrations ne prennent jamais le pas sur le contenu, mais facilitent et balisent la lecture. Concernant les quelques lignes qui accompagnent les mille films choisis, il y a peu à dire. Partant du principe qu’autant d’œuvres seraient référencées, il était difficile de faire plus qu’un paragraphe pour chacune d’elles, si synthétiques soient-ils. Cependant, Jean Serroy a le bon goût d’enrichir sa visite de l’histoire du cinéma.

Chaque époque est succinctement présentée. Les grands enjeux de la période sont caractérisés (arrivée du parlant fin des années 20, numérique pour les années 2000, etc). Les « Zoom », qui émaillent la lecture, constituent la principale plus-value d’un catalogue qui manquerait de vie sans eux. Ces « Zoom » se focalisent sur des acteurs, des réalisateurs, des courants marquants, des films notables de la période. Ils font le sel de l’ouvrage, en approfondissement certaines œuvres pour être plus complet, sans basculer dans l’excès d’information : point de cours théorique ici. Par exemple, on a droit à un « Zoom » sur Marylin Monroe, qui retrace sa carrière par le prisme musical, et met en perspective le choix de rendre hommage à Rivière sans retour d’Otto Preminger.

Quelques interviews, concises, permettent de donner vie à l’ensemble, avec une forme d’éclectisme qu’il convient de saluer. Le cinéma d’auteur populaire (Nanni Moretti, Pedro Pedro Almodóvar) trouve sa place à côté des grosses productions (Daniel Radcliffe concernant Harry Potter, Daniel Craig pour James Bond, etc.) Certes, sur ces entretiens la lumière est le plus souvent braquée sur les cinémas français et américains, mais le reprocher relèverait de la mauvaise foi.

Un ouvrage à garder et à feuilleter sur le temps long.

