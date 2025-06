Les chroniques des Stellaires – Serena Blasco, Dao Nguyen - la chronique BD

Serena Blasco écrit cette histoire complète et Dao Nguyen assure le dessin et la mise en couleurs de cette BD dynamique, pleine de second degré, à la conclusion un peu rapide, signe qu’on était bien entré dans l’histoire.

Résumé : Le récit débute dans la contrée de Mintaka, au temple des Stellaires, où un apprenti livreur va provoquer une catastrophe peut-être irréparable, une erreur de livraison aux lourdes conséquences. Les envois ne sont rien moins que des tapisseries divinatoires qui révèlent l‘avenir de leur destinataire...

Critique : Contre toute attente, ce n’est pas le livreur fautif qui devient protagoniste de l’histoire, mais deux des destinataires de ces six tapisseries déposées à de mauvaises adresses. L’aventureuse Lita et l’éthéré Alban partent en quête des bons destinataires et pour cela, il faut bien remonter au temple des Stellaires, dont l’emplacement est caché aux yeux de tous... En plus, entre Lita, qui fonce et a les pieds bien ancrés sur terre et Alban, qui se fie aux intuitions et n’est pas taillé pour la route, le voyage n’est pas gagné.

Cette BD est une aventure à la découverte d’un monde et la naissance d’une amitié, de rencontres. Elle joue énormément sur l’humour. Serena Blasco utilise le second degré pour nous amuser. Les nombreux livres diffusés dans le royaume de Mintaka, parodie de livre de développement personnel, se voient attribués des pages de publicités qui ponctuent la quête de Lita et Alban. L’influence de ces livres, adulés par les uns, rejetés par les autres, nous rappellent notre monde. La scénariste pose également le thème de la destinée, tout est-il déjà écrit, ou nos choix influenceront notre avenir ? Ces deux visions du monde opposent les personnages de la BD. Et chacun pourra trouver réponse à son pied.

Ces fameuses tapisseries évoquent très bien les fils du destin, cousues non par des les Parques mais bien par des habitants particuliers de Mintaka.

En attendant, on s’amuse bien de la relation entre Alban et Lita, de leurs rencontres, du monde des Stellaires, des histoires des tapisseries. Chaque personnage doit découvrir quelle est sa « graine », sa vocation, qui sont toutes expliquées en milieu d’albums, dans une double page aux textes humoristiques. Et la BD se termine avec une belle surprise, accentuant encore plus le second degré de l’histoire.

Dao Nguyen nous offre un dessin fin, vivant, avec des personnages expressifs et des décors magnifiques. Temple, château, forêt, rivière, village, on s’enchante au fil du voyage mené par Lita et Alban. Les couleurs douces, apaisantes, les décors travaillés, raffinés, jouent autant sur des petits détails, que sur les grands espaces pour nous dépayser.

On découvre avec intérêt ce monde, qu’on essaye, tout comme les héros, de percer, bien que nous ayons une longueur d’avance sur eux, car nous savons d’où vient l’erreur de destination. Et cette ironie dramatique marche bien car on attend la confrontation finale. Malheureusement tout se résout assez rapidement. On le regrette presque, tant on était bien entré dans ce monde. Quelques planches de plus auraient adouci les ellipses finales et permis de mieux profiter de la conclusion de ce récit.

Les chroniques des Stellaires est un one shot bien mené, à la conclusion un peu rapide, mais qui nous offre un joli monde d’heroic fantasy et des personnages fort drôles.