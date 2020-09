Les Compagnons de la Libération, Romain Gary – Catherine Valenti, Claude Plumail - chronique BD

Résumé : Les Compagnons de la Libération - Romain Gary nous entraîne avec Romain Gary au moment de la capitulation Française de 1940 et nous raconte comment le futur écrivain s’est engagé très tôt dans la lutte contre les Nazis, son aventure depuis ses premiers échecs jusqu’à son grand acte de bravoure.

Ce quatrième tome nous permet de découvrir, outre un nouveau compagnon, une autre facette du romancier Romain Gary. Avant de devenir écrivain célèbre, diplomate en poste à l’étranger, Romain Gary s’est engagé dans l’armée pour combattre l’ennemi. Et cette bande dessinée nous permet de découvrir son parcours. Oscillant entre drame et comédie, le récit suit Romain Gary qui, pendant toute une partie de l’histoire, court après l’ennemi, cherche un moyen de rejoindre le front de la résistance, et va de surprise en surprise au cours de situations souvent comiques. Mais le drame n’est jamais loin, comme quand le soldat Gary se fait passer à tabac par ses propres camarades et compatriotes parce qu’il est juif.

Catherine Valenti, Claude Plumail / Grand Angle

On découvre un jeune homme engagé, rageur, combattif, qui prend sur ses nuits pour écrire son premier roman. On vit aussi cette drôle de guerre qui se déroule en-dehors des sentiers battus, ces alliances rompues, cette débandade. Romain Gary et ses compagnons qui veulent mener la guerre ne savent plus où se rendre, où se trouve l’ennemi, où sont leurs alliés. Partir en Afrique pour rejoindre l’Angleterre, atteindre une base militaire vide, rejoindre une compagnie d’aviateurs dont les avions viennent d’être bloqués au sol, autant de difficultés qui ne découragent pas le jeune homme. Son obstination paiera car il pourra finalement mener le combat dans l’armée que le général de Gaulle met en place.

Un général invisible dans l’histoire mais omniprésent car souvent évoqué. En effet, Romain Gary avait beaucoup d’admiration et de respect pour celui qui avait lancé l’appel du 18 juin. Le romancier en herbe se révèle aussi un protagoniste triste, un homme qui attend l’occasion qui ne vient pas et que les drames impactent plus qu’il ne veut le montrer.

Catherine Valenti, Claude Plumail / Grand Angle

Le dessin réaliste permet de découvrir un héros dont les traits ressemblent sans conteste aux photos présentes à la fin de la BD. En effet, un livret de huit pages nous parle de l’écrivain mais aussi des compagnons de la libération.

Le trait de Claude Plumail garde une certaine énergie. Ce périple, de la France à l’Angleterre en passant par l’Afrique avant de revenir finalement en...France, nous permet de découvrir de nombreux décors, paysages terrestres, étendues marines, où circulent avions, bateaux, camions. La mise en scène nous donne une vue globale, impressionnante, des événements. La composition, jouant sur la taille des cases et leur enchaînement, nous positionne près des personnages. Les couleurs de Sébastien Bouet rendent bien la chaleur du désert, les flammes des appareils en feu et des bombardements, cette mer aux teintes changeantes qui s’étend devant les bateaux ou encore les vertes forêts de France.

Les Compagnons de la Libération, Romain Gary est une BD au style graphique réaliste qui raconte le parcours de l’écrivain Romain Gary pendant la guerre, nous faisant ainsi comprendre pourquoi et comment il est devenu un des mille trente huit compagnons de la libération.