Les contrées de l’Elphyne – Michael Walsh – la chronique BD

Résumé : Les enfants Ben, Lynn et Beth Oates quittent Toronto avec leurs parents pour rejoindre Terre Neuve, où ils s’installent dans la maison de famille. Peu après leur arrivée, la petite Beth disparaît mystérieusement lors d’une balade en forêt… Alors qu’ils cherchent leur petite sœur, Ben et Lynn entrent en contact avec une mystérieuse fée qui leur indique que Beth a été capturée par une créature malfaisante. Pour la libérer, ils doivent se rendre dans un monde fantastique, situé entre les vivants et les morts, connu sous le nom d’Elphyne.

Connu aux États-Unis pour The Vision – pour lequel il a reçu un Eisner Award – et Comeback (Image Comics), Michael Walsh livre dans Les contrées de l’Elphyne un récit très personnel destiné à la jeunesse (10-14 ans) qui, derrière une trame scénaristique assez classique, porte des questions universelles. Le récit, bien ficelé, met les enfants Oates en contact avec leur cousine Jennifer, qui a récemment perdu son père et qui en souffre énormément. Et c’est avec ce père défunt qu’ils vont finalement entrer en relation dans le monde fantastique d’Elphyne. Dans ce monde d’Elphyne, l’imagination a un pouvoir performatif, et il faut y croire pour que la magie fonctionne. Le message véhiculé par l’artiste se veut bien entendu positif : c’est en dépassant leurs craintes et en se faisant confiance que les enfants réussiront dans leur quête.

Michael Walsh – Les Humanoïdes associés

L’habileté du récit tient dans le jeu qui s’opère avec les codes traditionnels de la fantasy : jeune geek, Ben a lu les histoires de dragons, de fées et de sorcier avant de les vivre dans le monde d’Elphyne. Le récit comprend également quelques références au genre qui rendent la lecture agréable pour tous. En revanche, la trame s’avère prévisible, tout comme la fin en forme de happy end.

Côté dessin, Michael Walsh mise sur des teintes douces et un large spectre chromatique pour donner vie à son univers. S’il n’y a pas d’originalité graphique dans la représentation des différents personnages ou dans la construction du monde imaginaire, les planches sont bien construites et le découpage confère un bon rythme de lecture. L’artiste agrément l’ensemble de jolies pleines pages. Notons enfin la qualité de la fabrication et de la couverture, toute en nuance de bleus et dotée d’un beau titre argenté. L’ensemble s’avère finalement plaisant, et devrait séduire les jeunes lecteurs.