Les damnés du grand large – Kristof Mishel, Beatrice Penco Sechi - la chronique BD

Résumé : {Les damnés du grand large} débute dans une auberge en 1809, avec un étrange conteur qui commence une histoire inquiétante, se déroulant en mer, vingt ans plus tôt. Un équipage affronte une tempête, des hommes meurent, marqués d’un étrange A sur le front. Meurtres mystérieux, commis par un être humain ou par une créature surnaturelle ?

Critique : Kristof Mishel nous offre une histoire à ne pas dormir de la nuit. La mer démontée, le bateau balloté comme un fétu de paille, l’équipage composé de marins endurcis et de brigands qui en ont vu d’autres et cet enfant, jeune mousse, qui sert de tête de turc aux plus énervés. Un huis-clos maritime intrigant.

Après la première mort, nul ne sait ce qui s’est vraiment passé. Des intrigues se nouent et on découvre par morceau les éléments du récit, ce qui nous tient en haleine. Rêveur, le petit mousse qui dessine, prend de plus en plus d’importance au fur et à mesure de l’histoire. Car il est un des seuls membres d’équipage, à part le capitaine, qui sache lire et qui a pu identifier le A comme une lettre et non une marque mystérieuse. On se prend rapidement à dévisager les flots à la recherche de quelque chose d’anormal, de cette trace surnaturelle que tout le monde craint et qui frappe violemment, vite et sans être vu, ni par l’équipage ni par nous, lecteurs jusqu’aux révélations finales !

Kristof Mishel, Beatrice Penco Sechi / Drakoo

Béatrice Penco Sechi dessine ce récit d’un trait dynamique et angoissant. Yeux effrayés, regards hagards, trait déformés par la peur, et ces nuits bleues où rôde la mort. La présence de la mer, qui frappe de ses vagues la coque du bateau. Cette eau toujours en mouvement contribue au malaise qui règne sur l’histoire.

Les couleurs claquantes déchirent la nuit d’un halo de lumière orangée, la mer oscille entre des verts et des bleus qui n’inspirent jamais confiance. Mais de toute façon, comment la mer peut-elle inspirer confiance ? Les compositions s’étalent en de grandes cases, débordant des limites et dévoilant des angles de vue intrigants, des plans larges sur le bateau, ses mâts, sa coque, son équipage.

Les damnés du grand large est une histoire sombre, un conte dans le conte, que l’on prend plaisir à lire, où tout fait sens à la fin.