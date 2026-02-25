Les fables du roi des Aulnes – Juni Ba – la chronique BD

Résumé : La forêt de Mynislvyvix est hantée par le Roi des Aulnes, figure immortelle, solitaire et effrayante dont on ignore la véritable origine. Il veille sur la forêt, qui constitue son sanctuaire, parfois perturbé par les hommes – ici un chevalier qui cherche à le défier, là un bûcheron trop zélé. L’histoire du roi des Aulnes est marquée par sa rivalité avec Goupil, renard manipulateur qui cherche à se débarrasser de lui par tous les moyens…

Critique : Puiser dans les figures anciennes (le Goupil du Roman de Renart, le roi des Aulnes issu du folklore germanique de l’Erlkönig) pour créer un récit très moderne qui s’étend sur plusieurs siècles : tel est le défi brillamment relevé par le scénariste franco-sénégalais Juni Ba, remarqué outre-Atlantique pour son travail sur The Boy Wonder ou Teenage Mutant Nina Turtle. Les fables du roi des Aulnes – le pluriel est important – est scandé en chapitres, appelées « branches » dans l’album. Si chaque histoire semble close sur elle-même, l’ensemble forme un récit cohérent, avec des histoires éloignées dans le temps mais qui se répondent pour tisser la relation complexe entre le rusé renard et le roi des Aulnes.

© Juni Ba et Aditya Bidikar (lettrage) / Bayard

Ces « fables » forment un album parfois drôle, avec ses personnages anthropomorphes expressifs, mais également assez sombre, car il est question de violence et de mort. Le rusé Goupil, égoïste et sournois, et le mystérieux roi des Aulnes ne sont pas des personnages sympathiques et se révèlent au fil du récit dans toute leur complexité. Personnage en apparence cruel, le roi des Aulnes apparaît progressivement comme un individu blessé et en souffrance. De la même manière, on comprend que le Goupil craint d’abord la blessure narcissique… Cette absence de manichéisme constitue l’une des grandes qualités du récit, qui propose également une galerie de personnages secondaires que l’on retrouve parfois sur plusieurs chapitres, à l’image l’Ours qui croyait être l’ami du renard ou de la jeune Vivianne, cette villageoise qui a tenu tête au roi des Aulnes… La forêt forme également un personnage à part entière du récit, et fait l’objet d’un traitement graphique soigné.

© Juni Ba et Aditya Bidikar (lettrage) / Bayard

La réussite des Fables du roi des Aulnes tient également beaucoup au dynamisme du découpage et à l’expressivité du trait, qui varie d’une histoire à l’autre : si l’essentiel du récit est en couleur, avec pour l’essentiel des teintes assez douces, certaines pages restent en noir et blanc. Juni Ba utilise une variété de couleurs pour représenter la forêt à différentes saisons. Le graphisme des personnages emprunte à différents domaines, de la mythologie grecque ou nordique aux petits personnages d’animation.

Récit dynamique, original et très bien construit, Les fables du roi des Aulnes est à mettre entre toutes les mains. Chacun se laissera emporter par l’émotion de ce récit, et en tirera sans doute quelques leçons, comme les contes savent si bien le faire.