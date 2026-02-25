Les fables du roi des Aulnes – Juni Ba – la chronique BD

Le 25 février 2026
Une récit qui emprunte au registre du conte pour délivrer un récit moderne et dynamique, adapté à tous les lecteurs.
Résumé : La forêt de Mynislvyvix est hantée par le Roi des Aulnes, figure immortelle, solitaire et effrayante dont on ignore la véritable origine. Il veille sur la forêt, qui constitue son sanctuaire, parfois perturbé par les hommes – ici un chevalier qui cherche à le défier, là un bûcheron trop zélé. L’histoire du roi des Aulnes est marquée par sa rivalité avec Goupil, renard manipulateur qui cherche à se débarrasser de lui par tous les moyens…
Critique : Puiser dans les figures anciennes (le Goupil du Roman de Renart, le roi des Aulnes issu du folklore germanique de l’Erlkönig) pour créer un récit très moderne qui s’étend sur plusieurs siècles : tel est le défi brillamment relevé par le scénariste franco-sénégalais Juni Ba, remarqué outre-Atlantique pour son travail sur The Boy Wonder ou Teenage Mutant Nina Turtle. Les fables du roi des Aulnes – le pluriel est important – est scandé en chapitres, appelées « branches » dans l’album. Si chaque histoire semble close sur elle-même, l’ensemble forme un récit cohérent, avec des histoires éloignées dans le temps mais qui se répondent pour tisser la relation complexe entre le rusé renard et le roi des Aulnes.
- © Juni Ba et Aditya Bidikar (lettrage) / Bayard
Ces « fables » forment un album parfois drôle, avec ses personnages anthropomorphes expressifs, mais également assez sombre, car il est question de violence et de mort. Le rusé Goupil, égoïste et sournois, et le mystérieux roi des Aulnes ne sont pas des personnages sympathiques et se révèlent au fil du récit dans toute leur complexité. Personnage en apparence cruel, le roi des Aulnes apparaît progressivement comme un individu blessé et en souffrance. De la même manière, on comprend que le Goupil craint d’abord la blessure narcissique… Cette absence de manichéisme constitue l’une des grandes qualités du récit, qui propose également une galerie de personnages secondaires que l’on retrouve parfois sur plusieurs chapitres, à l’image l’Ours qui croyait être l’ami du renard ou de la jeune Vivianne, cette villageoise qui a tenu tête au roi des Aulnes… La forêt forme également un personnage à part entière du récit, et fait l’objet d’un traitement graphique soigné.
- © Juni Ba et Aditya Bidikar (lettrage) / Bayard
La réussite des Fables du roi des Aulnes tient également beaucoup au dynamisme du découpage et à l’expressivité du trait, qui varie d’une histoire à l’autre : si l’essentiel du récit est en couleur, avec pour l’essentiel des teintes assez douces, certaines pages restent en noir et blanc. Juni Ba utilise une variété de couleurs pour représenter la forêt à différentes saisons. Le graphisme des personnages emprunte à différents domaines, de la mythologie grecque ou nordique aux petits personnages d’animation.
Récit dynamique, original et très bien construit, Les fables du roi des Aulnes est à mettre entre toutes les mains. Chacun se laissera emporter par l’émotion de ce récit, et en tirera sans doute quelques leçons, comme les contes savent si bien le faire.
184 pages – 18,90 €
La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires !
Galerie photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.