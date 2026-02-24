Semaine du 25 février 2026 : les sorties en salle

Le 24 février 2026
Rue Málaga de Maryam Touzani, Woman and Child, de Saeed Roustaee, Justa de Teresa Villaverde et Orwell : 2+2=5 de Raoul Peck sont les films à voir cette semaine.
News : Les nouveautés de la semaine du 25 février 2026 sont :
Longs métrages de fiction
– 5 centimètres par seconde, de Yoshiyuki Okuyama
– Chers parents, de Emmanuel Patron
– Giselle (The Royal Ballet), de Peter Wright (1985, sortie : 3 mars)
– Is This Thing On ?, de Bradley Cooper
– Justa, de Teresa Villaverde
– Quartier libre, de Christophe Delsaux
– Rue Málaga, de Maryam Touzani
– Le son des souvenirs, de Oliver Hermanus
– Scream 7, de Kevin Williamson
– Tenir debout, de Romas Zabarauskas
– Woman and Child, de Saeed Roustaee
Longs métrages documentaires
– ATHOS - Au cœur de la Patrouille de France, de Mathieu Giombini
– EPiC : Elvis Presley in Concert, de Baz Luhrmann
– Lyd, de Sarah Friedland, Rami Younis
– Orwell : 2+2=5, de Raoul Peck
– A Rising Fury, de Lesya Kalynska, Ruslan Batytskyi
– Twenty One Pilots : More Than We Ever Imagined, de Mark C. Eshleman (sortie : 26 février)
– Un été à la ferme, de Hugo Willocq
– Welcome to Europe, de Thomas Bornot, Cyril Montana
Long métrage d’animation
– Miss Kobayashi’s Dragon Maid : une dragonne en manque d’amour, de Tatsuya Ishihara
Reprises
– La ballade de Bruno, de Werner Herzog (1977)
– L’énigme de Kaspar Hauser, de Werner Herzog (1974)
– Ennemis intimes, de Werner Herzog (1992, documentaire)
– La famille Homolka, de Jaroslav Papoušek
– The Grandmaster, de Wong Kar-wai (2013)
– James et la pêche géante, de Henry Selick (1996, film d’animation)
– Leçons de ténèbres, de Werner Herzog (1992, documentaire)
– Les nains aussi ont commencé petits, de Werner Herzog (1970)
– Nosferatu, fantôme de la nuit, de Werner Herzog (1979)
– Nouvelle vague, de Richard Linklater (2025)
