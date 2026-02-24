Semaine du 25 février 2026 : les sorties en salle

News : Les nouveautés de la semaine du 25 février 2026 sont :

Longs métrages de fiction

© Diaphana Films

– 5 centimètres par seconde, de Yoshiyuki Okuyama

– Chers parents, de Emmanuel Patron

– Giselle (The Royal Ballet), de Peter Wright (1985, sortie : 3 mars)

– Is This Thing On ?, de Bradley Cooper

– Justa, de Teresa Villaverde

– Quartier libre, de Christophe Delsaux

– Rue Málaga, de Maryam Touzani

– Le son des souvenirs, de Oliver Hermanus

– Scream 7, de Kevin Williamson

– Tenir debout, de Romas Zabarauskas

– Woman and Child, de Saeed Roustaee

Longs métrages documentaires

– ATHOS - Au cœur de la Patrouille de France, de Mathieu Giombini

– EPiC : Elvis Presley in Concert, de Baz Luhrmann

– Lyd, de Sarah Friedland, Rami Younis

– Orwell : 2+2=5, de Raoul Peck

– A Rising Fury, de Lesya Kalynska, Ruslan Batytskyi

– Twenty One Pilots : More Than We Ever Imagined, de Mark C. Eshleman (sortie : 26 février)

– Un été à la ferme, de Hugo Willocq

– Welcome to Europe, de Thomas Bornot, Cyril Montana

Long métrage d’animation

– Miss Kobayashi’s Dragon Maid : une dragonne en manque d’amour, de Tatsuya Ishihara

Reprises

– La ballade de Bruno, de Werner Herzog (1977)

– L’énigme de Kaspar Hauser, de Werner Herzog (1974)

– Ennemis intimes, de Werner Herzog (1992, documentaire)

– La famille Homolka, de Jaroslav Papoušek

– The Grandmaster, de Wong Kar-wai (2013)

– James et la pêche géante, de Henry Selick (1996, film d’animation)

– Leçons de ténèbres, de Werner Herzog (1992, documentaire)

– Les nains aussi ont commencé petits, de Werner Herzog (1970)

– Nosferatu, fantôme de la nuit, de Werner Herzog (1979)

– Nouvelle vague, de Richard Linklater (2025)