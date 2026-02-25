Festival des monteuses et monteurs associés : édition 2026

Le 25 février 2026
L’édition 2026 de ce festival met en lumière ce métier du cinéma indispensable mais méconnu. Une belle occasion aussi pour voir des films rares ou inédits.
La septième édition du Festival des monteuses et monteurs associés aura lieu cette année du 11 au 16 mars 2026. Il se déroulera au cinéma Luminor Hôtel de Ville - 20, rue du Temple 75004 Paris.
Ses objectifs sont de valoriser des films en marge, longs et courts, trop vite disparus des écrans ou inédits, et de mettre en valeur un métier peu connu.
Pour cette édition, l’accent sera mis sur des professionnels ayant travaillé avec des cinéastes de tous pays.
Les principaux rendez-vous :
– 8 films présentés qui seront suivis d’un débat
– Carte blanche à un collectif de monteurs irlandais
– Table ronde : monter l’intime
– Rencontre : "Comment devient-on monteur ?"
– Atelier montage destiné aux scolaires
