Semaine du 18 février 2026 : les sorties en salle

Le 17 février 2026
Sont cette semaine à l’affiche des longs métrages signés Alice Winocour, Pascal Bonitzer, Josh Safdie et Diego Cespedes, tandis que le sublime Le rire et le couteau de Pedro Pinho ressort en version longue.
News : Les nouveautés de la semaine du 18 février 2026 sont :
Longs métrages de fiction
- © Metropolitan FilmExport
– Cold Storage, de Jonny Campbell
– Coutures, de Alice Winocour
– Do Deewane Seher Mein, de Ravi Udyawar (sortie : 20 février)
– La femme cachée, de Bachir Bensaddek
– Les filles, de Sumitra Peries (1978)
– Iron Lung, de Mark Fischbach (sortie : 19 février)
– Kiss of The Spider Woman, de Bill Condon
– Maigret et le mort amoureux, de Pascal Bonitzer
– Marty Supreme, de Josh Safdie
– Le mystérieux regard du flamant rose, de Diego Cespedes
– Le rêve américain, de Anthony Marciano
– Un monde fragile et merveilleux, de Cyril Aris
Longs métrages documentaires
– Au-delà de Katmandou, de Alexander Murphy
– Green Line, de Sylvie Ballyot
– La mémoire, quelle histoire, de Guillaume Descave
– Saveurs d’exil, de Anne-Solenne Hatte
Longs métrages d’animation
– L’ourse et l’oiseau, de Marie Caudry, Aurore Peuffier, Nina Bisyarina
– Super Charlie, de Jon Holmberg
Reprises
– La famille Addams, de Barry Sonnenfeld (1991)
– Le rire et le couteau, de Pedro Pinho (2025)
Galerie photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.