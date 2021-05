Les fantômes de Séville - Didier Tronchet, Anne-Claire Thibaut-Jouvray, Jérôme Jouvray - la chronique BD

La demi-finale France - RFA de la coupe du monde de football en Espagne en 1982 analysée par Didier Tronchet et Jérôme Jouvray dans une fiction alliant enquête et comédie. Réjouissant !

0 personne

L'a lu 0 personne

Veut la lire

Résumé : Didier et Fred reviennent de leur partie de foot hebdomadaire. Le premier se plaint au second de l’absence de jeu collectif. Plus largement, Didier ne parvient pas à prendre le foot à la légère. Ainsi, suite à la défaite de la France contre la RFA lors de la demi-finale de la coupe du monde de football en Espagne en 1982, il a {« marché toute la nuit dans la ville, en pleurant, jusqu’au petit matin… »}. Regardant de nouveau ce match, il remarque, à la cinquantième minute, un détail qui aurait échappé à tout le monde et qui permettrait de voir les faits sous un autre angle. Il parle de cela à Fred, par ailleurs journaliste à L’Équipe. Les deux amis décident d’enquêter et partent à la rencontre de certains des protagonistes : l’arbitre Charles Corver, les joueurs Patrick Battiston et Harald Schumacher, l’entraîneur Michel Hidalgo.

Qui a vu cette demi-finale le 8 juillet 1982 s’en souvient comme si c’était hier. Pour beaucoup de Français, le sentiment d’injustice éprouvé alors face à la défaite de l’équipe nationale est encore vif. L’enquête menée par les deux personnages principaux permet de questionner et de mettre à plat les différents éléments considérés comme problématiques, au premier rang desquels la violente collision entre Patrick Battiston et le goal allemand Harald Schumacher et l’absence de pénalty qui l’a suivie. Didier Tronchet, Jérôme Jouvray, Anne-Claire Thibaut-Jouvray / Glénat Le récit, enlevé et drôle, décortique avec grande justesse ce qui s’est produit comme les conséquences qui en ont découlé : une haine farouche de bien des Français à l’encontre d’Harald Schumacher, une bienveillance à l’égard de Patrick Battiston. Cette analyse d’un trauma collectif permet d’en dire long sur la France de l’époque et d’éclairer sous un jour nouveau un traumatisme vécu par le personnage de Didier - double de papier du scénariste - durant son enfance. Didier Tronchet, Jérôme Jouvray, Anne-Claire Thibaut-Jouvray / Glénat Par sa mise en scène et son dessin, Jérôme Jouvray privilégie la clarté et la limpidité, mettant en avant les personnages, notamment par la fréquente absence de décors, ces derniers étant détaillés lorsque cela est nécessaire. Ces partis pris visuels valorisent les dimensions décalées et comiques de l’aventure.

Les fantômes de Séville entreprend quelque chose plutôt rare en bande dessinée : coupler véritable enquête et comédie. Cet album s’avère ainsi passionnant et assez réjouissant. Didier Tronchet, Jérôme Jouvray, Anne-Claire Thibaut-Jouvray / Glénat

Feuilletez les premières pages de la BD : Découvrez la librairie de BD numérique aVoir-aLire avec Sequencity

152 pages - 22 €

La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires ! En librairie







Et chez vos libraires en click & collect





Galerie Photos

Didier Tronchet, Jérôme Jouvray, Anne-Claire Thibaut-Jouvray / Glénat Didier Tronchet, Jérôme Jouvray, Anne-Claire Thibaut-Jouvray / Glénat Didier Tronchet, Jérôme Jouvray, Anne-Claire Thibaut-Jouvray / Glénat Didier Tronchet, Jérôme Jouvray, Anne-Claire Thibaut-Jouvray / Glénat Didier Tronchet - Jérôme Jouvray - Anne-Claire Thibaut-Jouvray / Glénat