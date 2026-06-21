Les Footmaniacs T.24 – Sti, Olivier Saive - la chronique BD

Sti écrit le scénario et remet en selle le FC Palajoy pour la coupe du monde. Olivier Saive dessine cette équipe et son entourage, tandis que David Lunven assure la mise en couleurs. Attention, c’est peut-être la première BD au monde qui offre de vous rembourser si la France gagne la Coupe du monde 2026 !

Résumé : Ce nouvel album débute sur un terrain de foot où les joueurs du FC Palajoy sur le banc de touche épluchent un livre des records footballistiques en attendant leur entrée en jeu... S’enchaînent quelques péripéties avant le départ pour les États-Unis afin de suivre la Coupe du monde, mais aussi de réaliser un but secret, censé relancer le FC Palajoy...

Critique : On retrouve donc l’équipe du FC Palajoy pour une salve de gags en une planche où le football est roi, bien sûr. L’intrigue de la coupe du monde débute après plusieurs gags, dont le renouvellement de la mascotte du club. L’entraîneur, les joueurs, le président, tous sont bien décidés à remporter des matches, malgré la poisse qui semble frapper le club – qui a dit malgré les joueurs incompétents ?

On reste sur le principe classique du gag en une planche, avec un arc narratif qui s’étend sur une bonne moitié de l’album, décliné en saynètes humoristiques.

Le voyage aux USA permet d’en apprendre un peu plus sur cette Coupe du monde, si vous n’êtes pas fan de football. Et peut-être, si vous l’êtes, découvrirez-vous certains points. Mais la priorité reste le rire. Contrairement à son nom, le FC Palajoy ramène un peu de joie avec cette BD.

© Sti, Olivier Saive / Bamboo

Olivier Saive dessine ces personnages comiques stylisés cartoon et n’hésite pas à accentuer l’effet des chocs : rougeurs, œil au beurre noir, dents perdues...

Sti joue ainsi beaucoup sur l’humour visuel, le comique de situation. Les gags sont le plus souvent en gaufrier irrégulier, permettant d’apporter du rythme à la narration. Les couleurs de David Lunven homogénéisent toutes les ambiances, jouant sur des aplats ou des dégradés, mélangeant les touches de bleu pour donner corps à un public de stade, afin qu’on sente une présence, mais qu’on se concentre néanmoins sur le terrain et les déboires des joueurs.

Une BD de circonstance avec l’actualité de la Coupe du monde de football 2026 et Bamboo en a bien conscience, car l’éditeur propose de rembourser la BD si la France remporte le Mondial, sous certaines modalités à consulter sur le site bamboo.fr. Espérons que cette initiative portera chance aux Bleus.

Les Footmaniacs T.24 nous entraîne dans la Coupe du monde, côté public, mais public également côté footballeur presque professionnel en recherche d’un entraîneur bien particulier !