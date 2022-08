Les pigments sauvages – Alex Chauvel – la chronique BD

Résumé : Les Lémures sont des parasites qui se sont regroupés pour former un empire, dirigé par le roi Sardoine IV. Le fonctionnement de l’empire lémure repose sur des castes, avec les nobles, les prêtres, les soldats et les ouvriers. Sa pérennité passe par l’exploitation des Ondines, créatures marines asservies à des fins de reproduction. Mais cet empire s’effondre soudainement, victime d’une attaque inattendue et de luttes internes… Dans ce contexte, trois ouvriers lémures, le bouillant révolutionnaire Pyrite, le froussard Topaze et le puit de science Corail s’échappent pour s’extraire de leur condition. Les rencontres qu’ils font au cours de leur périple modifie leur perception et les confronte aux mythes à l’origine de toute civilisation.

Alex Chauvel / The Hoochie Coochie

Critique : Alex Chauvel mêle héroïc-fantasy et anthropologie – le titre est un clin d’œil à La pensée sauvage de Lévi-Strauss – pour créer un récit qui, derrière un dessin volontairement simplifié et son humour, questionne les récits au fondement de toute société. Pour parler de mythes et de civilisation, Alex Chauvel fait le choix étonnant – qui s’avère finalement très astucieux – de mettre en scène… des petits parasites, appelés lémures. L’effondrement du (micro-)empire lémure constitue un bouleversement majeur pour ces petits parasites, qui doivent revoir l’ensemble de leur fonctionnement. Tout cela n’affecte pourtant guère la marche d’un monde beaucoup plus vaste qu’eux. Le périple du trio de personnages au centre du récit – Pyrite, Topaze et Corail – est à l’origine d’un nouveau récit lémure, qui deviendra lui-même un mythe. L’aventure de ces trois lémures en quête d’émancipation passe par la rencontre de l’altérité – les lémures sauvages, des créatures hostiles – et d’une sorte de créature mythologique, la mère des Ondines. Le trio découvre le récit de l’origine de leur civilisation, révélé par un curieux « lémure primitif ». Entretemps, l’ouvrier révolutionnaire Pyrite se retrouve héroïsé après ses exploits auprès des lémures sauvages, ce qui permet à l’auteur d’interroger l’origine et la légitimité du pouvoir. Autant de questions stimulantes pour un lecteur qui restera accroché jusqu’à la dernière page à cette histoire de parasites.

Alex Chauvel / The Hoochie Coochie

Le dessinateur manie l’art de la simplification graphique pour donner vie à son univers et distinguer ses personnages, une caractéristique que l’on trouvait déjà dans Todd le géant qui a perdu son slip, bande dessinée improvisée de 6001 petites cases que The Hoochie Coochie réédite parallèlement à la publication des Pigments sauvages. L’habileté d’Alex Chauvel est de donner un sens aux caractéristique de ses personnages. Les lémures possèdent ainsi différentes formes mais ils sont identifiables par leurs cornes (représentées par des traits et… utilisées à des fins de reproduction dans le récit), quand des couleurs distinguent les différentes castes. Les pigments sauvages regorge de trouvailles narratives – en particulier dans le découpage, varié et très inventif – et graphiques qui rendent le récit prenant et accessible, y compris pour les jeunes lecteurs. Ces derniers trouveront sans mal leur compte dans cette histoire peuplée de personnages amusants et parsemée de scènes humoristiques.

Stimulant dans son propos, remarquable dans sa maîtrise des codes de la bande dessinée et doté d’une fabrication impeccable, Les pigments sauvages est l’un des titres marquants de la rentrée 2022.