Les Sisters T20 : moi d’abord – Cazenove, William - la chronique BD

Chistophe Cazenove et William scénarisent ensemble les gags des deux sœurs, et Wiliam dessine et met en couleurs ce nouvel album, qui marque le retour des Sisters, toujours en pleine forme.

Résumé : Ce vingtième tome commence avec l’enfance des Sisters, Wendy bondissant et grimpant partout depuis toute petite. C’est donc un comportement tout à fait normal qu’elle grimpe d’office sur le nouveau voisin, Baptiste, qui entre ainsi dans le monde des Sisters...

Critique : La série, toujours sous la forme de gags en une planche, franchit donc allègrement son vingtième album, avec un nouveau venu, Baptiste, le fils des voisins. Ce qui va poser bien des problèmes à Maxence, car Baptiste, beau gosse, semble tourner autour de Wendy. Le couple se prépare-t-il des mauvais jours ? C’est compter sans Marine qui n’a pas l’intention de rester inactive. Que ce soit pour aider sa sœur, continuer à essayer de lui piquer son journal intime, s’éclater à longueur de journée, ou s’amuser au zoo !

Le déménagement de l’album précédent nous permet de voir les Sisters prendre possession de leur nouvel environnement. Ce tome vingt revient à la normale après les changements induits par le tome précédent avec tout ce qu’impliquait un déménagement. On retrouve les personnages secondaires, Maxence, Sam, Loulou, les deux parents des Sisters et l’incontournable Puduk, sans qui la famille ne serait pas complète !

William apporte la joyeuse folie de son trait à ses deux personnages. Wendy bondissante, Marine furieuse, on s’amuse à les voir se détester et s’adorer à tour de rôle. Les couleurs douces accentuent la folle énergie de Wendy, et les personnages, toujours en mouvement, nous gardent dans le dynamisme de la série.

Les Sisters T20 : moi d’abord marque le passage au vingtième tome de la série. Il permet de voir les deux Sisters reprendre leur vie quotidienne dans le cadre de leur nouvelle demeure, avec toujours autant de folie et d’humour.