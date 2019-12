Les Titres Pornos les plus Drôles 2 vont encore beaucoup plus loin !

Des années après Les Titres Pornos les plus drôles , accessoirement l’article le plus lu de toute l’histoire d’aVoir-aLire, retour au best of du hard. Il est temps de délivrer aujourd’hui la deuxième fournée des titres les plus ringards de l’industrie du X !

Deuxième fournée des titres les plus ringards de l’industrie du X : les moins fins, les plus toqués, les délires de distributeurs les plus putassiers (un paroxysme dans les salles entre 1982-1987, notamment avec les sorties salles des Michel Ricaud et Gilbert Roussel) ou d’éditeurs vidéo en manque de buzz…

Le mental de ceux qui ont proposé Week-end obscène chez les sadiques en guise de titre d’exploitation, un Gilbert Roussel du milieu de la décennie 80, soulève quelques questions. De même, on n’ose imaginer la gêne des spectateurs qui réclamaient, la voix tremblotante, leur Demandes sadiques pour pute pervertie (titre réel d’un porno distribué en janvier 1985 !).

A l’époque, le défunt Pariscope osait retranscrire l’intégralité des nouveautés, y compris les plus glauques et l’on trouvait officiellement le nombre d’entrées dans la revue destinées aux professionnels, Le Film Français. La bible cinéphilique Les Saisons du cinéma), qui proposait chaque année une critique de l’intégralité des productions sorties en salle (du moins sur la capitale), osait un référencement précis, faute d’être exhaustif, au vu de la clandestinité de la distribution à cette époque.

Bonne tranche de rire.

3 zobs et un cul fin

Alerte à Malaucul

Allô sodo 69-69

Amants pour elle et lui

Anal Lambada

Anustasia

Ass Wide Shut

Batman in Robin

Beverly Hills Cox

Bienvenue chez les ch’tites coquines

Biroutes des Caraïbes

Biteman et Robite

Bitoman

Blacks et d’équerre

Bonnasse des caraïbes

Branche moi l’antenne au cul

Breast side story



Ma banane au Canada

Brigades antisodomisées

Britney Rears (Rears, donc les arrières en anglais)

Buffy la suceuse de vampires

Certains l’aiment grosse

Chacun cherche sa chatte

Chéri j’ai agrandi les godes

Comme t’y es bonne !

Da Vinci Gode

Dépucelez les otages

Destination vaginale

Deux fois vierges

Doctor Whore

Edward Penis Hands

Encule-moi si tu veux

Erections legislascives

Erections présidentelles

Game of Bones (Winter is Cumming)



Garde à nue

Gorilles dans la brume

Infidèle par-devant, punie par-derrière

J’irai cracher sur ta queue

James Band 069 agent secret pour obsédées sexuelles

Je j’te défonce et sans vaseline

Je suis vicieuse mais je me soigne

Jeux violemment interdits

Joséphine, plus salope que moi, tu meurs

Jouir avec Barbii

L’arrière-train sifflera trois fois

L’artniqueur

La Belle et Sa Bête

La contesse au cul nu

La levrette fantôme

La Mère Noël les aime bien dures

La prof enseigne sans préservatif

La soirée des connes

Le ciel, les oiseaux et ta mère

Le facteur baise toujours deux fois.

Le gland bleu

Le nain l’avait grosse

Le père Noël est une pointure

Les boys bandent

Les Bronzés font du X

Les Pipes de Madame Saint-Claude

Les sœurs pétasses

Les uns dans les autres

Lesbienne d’un côté, sodomisée de l’autre

Luxure dans l’Orient Xpress

Mâles à bar

Mammouth Mama’s

Marina Vice (les flicx de Miami)

Mary Pops In

Matrik

Mi-putes, mi-soumises

Miss gélatine et ses copines

One erection

Partenaires vicieux équipés double dimension demandent grosses salopes

Pleins les miches pour pas un rond

Rambox

Robocock

Saute minets

Sévices de nuit

Sévices secrets

Sex again in Pétasses



Sex Wars

She-Male Sanitarium

Sois vulgaire, ça m’excite

Sois-belle et tète-moi

Star Whores

T’aurais pas quelques centimètres de plus

The Da Vinci Load

The Elephant mama’s

The Porn identity

Top gouines

Total Rectal

Tourne ton cul j’arrive

Tremblement de chair à L.A.

Trois hommes et une putain

Tropic-Anal

Tu l’as dans le cul, marraine !

Violée mais consentante

Wall Street, l’enfer des bourses

Week-end obscène chez les sadiques

Whorecraft

Parodie X des Dents de la mer !