Les yeux d’Alex - Claire Fauvel - la chronique bd

Le 22 octobre 2025
- Scénariste : Claire Fauvel>
- Dessinateur : Claire Fauvel
- Coloriste : Claire Fauvel
- Collection : 1000 Feuilles
- Genre : Chronique sociale, Société
- Editeur : Glénat
- Famille : Roman graphique
- Date de sortie : 3 septembre 2025
Claire Fauvel propose une nouvelle fois un portrait de femme singulier et fort, captivant et touchant.
Résumé : Jeune photographe vivant à Marseille, Alex est sélectionnée par Les Rencontres de la photographie d’Arles pour présenter son travail lors d’une exposition. Elle décide d’explorer le désir en inversant les points de vue et ainsi les regards : elle va questionner et représenter son désir et photographier de jeunes hommes, notamment dans les paysages des calanques.
Claire Fauvel / Glénat
Les yeux d’Alex est un album non exempt de défauts car Claire Fauvel essaie des choses, cherche et trouve. Les quelques maladresses présentes contribuent pleinement à l’une de ses grandes qualités : saisir la vie en mouvement, bouillonnante.
Claire Fauvel continue ainsi de tracer sa route singulière, effectuant un récit qui est bien d’aujourd’hui tant elle entremêle les problématiques et les partis pris esthétiques : expressions physiques quelque peu inspirées du manga, grande liberté dans le traitement des corps et des questions de société, ancrage dans la réalité quotidienne d’une ville…
Claire Fauvel / Glénat
Si nous suivons Alex dans ses recherches photographiques, nous sommes témoins de ses réflexions, attentes, surprises, transformations… Au fur et à mesure qu’elle précise son travail et réalise ses photographies, elle affine son regard, ses pensées et ses actes. Elle se cherche en art, comme dans la vie, mais elle s’affirme toujours davantage.
Claire Fauvel / Glénat
L’autrice balaie les tabous avec un naturel déconcertant, que ces derniers concernent le corps, le genre, la jeunesse, le sexe, la prédominance du regard masculin… Elle fait feu de tout bois et cela s’avère passionnant. Son regard et son ton sont fréquemment mordants, mais ils ne tombent jamais dans le cynisme.
Claire Fauvel / Glénat
Claire Fauvel n’hésite pas à s’attacher à des éléments du quotidien, évite bien des ellipses, ralentissant en quelque sorte le rythme du récit afin de pointer des gestes, situations, moments, présences… C’est subtil et touchant. Elle s’attache également à des lieux (la salle de concerts L’embobineuse, le karaoké Sing or Die…) et des éléments concrets (les rats et les goélands qui les attrapent) de la vie marseillaise, sans tomber dans les clichés, ancrant toujours davantage sa fiction dans le réel.
Claire Fauvel / Glénat
Réalisées en couleur directe à la gouache, ces pages lumineuses exhalent la méditerranée : bleus de la mer et du ciel, tons orangés rappelant la dimension ensoleillée des lieux…
À la croisée des styles (bande dessinée franco-belge, manga, roman graphique), l’art de Claire Fauvel est enthousiasmant, rare et précieux.
200 pages, 25 €
La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires !
Galerie Photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.