Les yeux d’Alex - Claire Fauvel - la chronique bd

Résumé : Jeune photographe vivant à Marseille, Alex est sélectionnée par Les Rencontres de la photographie d’Arles pour présenter son travail lors d’une exposition. Elle décide d’explorer le désir en inversant les points de vue et ainsi les regards : elle va questionner et représenter son désir et photographier de jeunes hommes, notamment dans les paysages des calanques.

Les yeux d’Alex est un album non exempt de défauts car Claire Fauvel essaie des choses, cherche et trouve. Les quelques maladresses présentes contribuent pleinement à l’une de ses grandes qualités : saisir la vie en mouvement, bouillonnante.

Claire Fauvel continue ainsi de tracer sa route singulière, effectuant un récit qui est bien d’aujourd’hui tant elle entremêle les problématiques et les partis pris esthétiques : expressions physiques quelque peu inspirées du manga, grande liberté dans le traitement des corps et des questions de société, ancrage dans la réalité quotidienne d’une ville…

Si nous suivons Alex dans ses recherches photographiques, nous sommes témoins de ses réflexions, attentes, surprises, transformations… Au fur et à mesure qu’elle précise son travail et réalise ses photographies, elle affine son regard, ses pensées et ses actes. Elle se cherche en art, comme dans la vie, mais elle s’affirme toujours davantage.

L’autrice balaie les tabous avec un naturel déconcertant, que ces derniers concernent le corps, le genre, la jeunesse, le sexe, la prédominance du regard masculin… Elle fait feu de tout bois et cela s’avère passionnant. Son regard et son ton sont fréquemment mordants, mais ils ne tombent jamais dans le cynisme.

Claire Fauvel n’hésite pas à s’attacher à des éléments du quotidien, évite bien des ellipses, ralentissant en quelque sorte le rythme du récit afin de pointer des gestes, situations, moments, présences… C’est subtil et touchant. Elle s’attache également à des lieux (la salle de concerts L’embobineuse, le karaoké Sing or Die…) et des éléments concrets (les rats et les goélands qui les attrapent) de la vie marseillaise, sans tomber dans les clichés, ancrant toujours davantage sa fiction dans le réel.

Réalisées en couleur directe à la gouache, ces pages lumineuses exhalent la méditerranée : bleus de la mer et du ciel, tons orangés rappelant la dimension ensoleillée des lieux…

À la croisée des styles (bande dessinée franco-belge, manga, roman graphique), l’art de Claire Fauvel est enthousiasmant, rare et précieux.