Little Monsters T.1 – Jeff Lemire, Dustin Nguyen - la chronique BD

Résumé : {Little Monsters} nous présente un groupe d’enfants de différents âges vivants dans une ville abandonnée. Depuis combien de temps sont-ils là ? Ils ne le savent plus et attendent les anciens qui doivent revenir. Mais voilà longtemps qu’ils patientent sans rencontrer personne. Sont-ils seuls au monde ? Leur rencontre avec un adulte chamboule leur existence, mais d’une manière inattendue.

Critique : Little Monsters nous offre un récit étonnant. Les protagonistes Yui, Lucas et peut-être Ronie sont confrontés à une situation inattendue. Le temps passe dans cette ville entièrement vide et ils errent à longueur de nuit en jouant à des jeux, en se promenant, répétant inlassablement les mêmes activités et les mêmes sujets de discussion. Alors que la tension monte à l’approche du matin avec la disparition de Ronie, un grand bouleversement se prépare.

L’intrigue fait des allers-retours entre passé et présent, ce qui nous permet de découvrir le passé de chacun de ces enfants, mais ce qui coupe aussi le déroulé de l’action présente. Finalement, on a bien plus envie de suivre ce qui arrive de nos jours que d’aller faire des incartades dans le passé. En effet, ce présent réserve son lot de surprises, de rebondissements et de violence. De nombreuses questions sont soulevées et trouvent des pistes de réponse dans les flashbacks mais un grand mystère demeure sur le reste du monde hors de la ville. En cela, nous sommes vraiment du point de vue des enfants.

Jeff Lemire, Dustin Nguyen / Urban pour l'édition française

Dustin Nguyen offre un graphisme noir et blanc qui joue sur des trames de gris avec le rouge comme unique couleur. Il adopte un style comics pour les visage des personnages, parfois déformés par la colère ou la violence. Il réalise un encrage très brut, on sent sur les vêtements les traits rugueux. Les décors s’estompent parfois derrière les personnages pour ne plus être que des masses de gris de teintes variées traversées de traits noirs denses, ce qui apporte une force étrange à l’environnement.

La composition joue sur de grandes cases où les personnages trouvent facilement leur place. Ce graphisme inhabituel nous entraîne dans le récit, jusqu’au cliffhanger final qui nous attire irrémédiablement vers le tome deux.

Little Monsters offre un récit fantastique post-apocalyptique avec un groupe d’enfants comme personnages centraux. Un graphisme aux choix radicaux et fort nous maintient dans l’histoire, qui joue peut-être un peu trop sur les flashbacks, nous coupant d’une intrigue centrale qui tient la route.