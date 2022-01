Lore Olympus. Volume 1 - Rachel Smythe - la chronique BD

Résumé : Sur un Mont Olympe moderne, la fête d’anniversaire de Zeus bat son plein. Hadès, son frère éternel célibataire, s’ennuie, jusqu’à ce que son regard croise une toute jeune déesse, fille de Demeter. Entre les Enfers et le Printemps, il faudra bien que la déesse de l’Amour s’en mêle...

Homère n’a-t’il pas déjà tout écrit ? Chaque récit ne serait qu’une réécriture des mythes antiques, sans cesse renouvelée... Et pourtant, certaines peuvent avoir une résonance, une puissance, une finesse qui apportent tout autant que le mythe originel. Rachel Smythe, avec son webtoon sur l’enlèvement de Perséphone, ce mythe fondateur qui expliquait de manière allégorique l’enchaînement des saisons, fait partie de ces autrices bien dans leur époque, que ce soit dans le thème ou le format. Pour le thème, aucun doute, le traitement modernisé, avec cette ambiance feutrée à la fois d’élite à la Gossip Girl et aussi très ancrée, avec les portables, comptes Instagram et langage d’aujourd’hui. Mais allons plus loin que ce joli vernis, car ce qui compte le plus, c’est la valeur, le message qu’il véhicule, et il y a pléthore : conjoint toxique, parents abusifs, harcèlement sexuel, pression sociale, le viol... En prenant une épopée masculine, patriarcale, en fouillant les textes des auteurs antiques, et en faisant un totem de dénonciation des abus de cette société à domination masculine, Rachel Smythe renverse l’histoire et en fait quelque chose de plus réel, et de plus aussi. Chaque partie semble ainsi dénoncer en prenant un malin plaisir à respecter les caractères qu’Homère, Virgile ou Ovide avaient construits.

Rachel Smythe / Hugo Publishing

Pour la forme, le retournement n’est peut-être pas si fort. Avec ses personnages colorés, on se souvient du Hercule de Disney, avec ses formes fines et élégantes, on est dans le style contemporain, et les fonds sombres accentuent cette ambiance quasi lounge, frais, pas vraiment original mais accaparant le lecteur comme une série au charme incroyable. En jouant sur la séduction, les regards, mais aussi les gestes maladroits ou malsains, le dessin aime lui aussi ne pas trancher sur les frontières, dévoilant aussi bien la fragilité que la perversité, l’amour que l’obsession à travers ses personnages, ses lieux, qui montrent aussi bien des ailes d’Éros que des voitures de sport.

Rachel Smythe / Hugo Publishing

Superbe réécriture, ce Lore Olympus a déjà connu un succès phénoménal sur internet, et devrait, à juste titre, suivre le même trajet en format papier tant il est intéressant et magnifique.