Loser Jack T1 – Erroc, Rodrigue, Mikl - chronique BD

Résumé : Loser Jack T1, nouvelle série humour jeunesse de Bamboo, met en scène un cow-boy petit et maladroit, qui rêve de devenir un grand chasseur de primes pour l’amour de la belle Rita, la chanteuse du saloon.

Voici donc les origines de ce piteux « héros ». En effet, si le concept repose sur une suite de gags courts, la totalité de ce premier tome forme un petit arc narratif, sur la naissance de la vocation de ce chasseur de primes et ses premières missions.

Loser Jack, qui déteste porter ce nom, est un anti-héros total. Il n’a rien pour lui. Et son entourage le lui rappelle souvent. C’est bien pour cela qu’il a pris cette folle décision de devenir chasseur de primes, mais on ne s’improvise pas héros en deux temps trois mouvements... Et nous suivons les déboires de Jack, sous les regards amusés du shérif, de sa mère, de la belle Rita du Saloon et même de son poney. Car il lui faut bien une monture à sa taille. En effet, Jack est petit.

On rit beaucoup aux dépens de ce pauvre bougre. Mais heureusement, quelques gags apportent un peu de tendresse à l’égard de ce personnage qui échoue dans tout ce qu’il entreprend. Loser Jack pourrait être bien fade, mais heureusement, Erroc nous rappelle de temps en temps que c’est par amour qu’il s’est mis cette idée en tête, qu’il est parti dans cette quête absurde, et ça le rend touchant. Mais si cet anti-héros est la cible et la risée de tous, et qu’il n’a rien pour lui, à qui peut-on bien s’identifier dans cette histoire ?

Erroc, Rodrigue / Bamboo

Le dessin met en scène ces personnages cartoons, ces tronches à découvrir au détour d’une page ou d’une affiche sur un mur. Une galerie de personnages secondaires, de la mère de Jack au shérif en passant par quelques hors-la-loi récurrents, ancrent ce monde western.

Les décors restent dans la même veine et la simplicité est de mise, pour accentuer la présence des personnages, sources de l’humour. Les couleurs vont dans le sens des décors, semi-réalistes mais douces.

Loser Jack T1 est une nouvelle série jeunesse qui rit beaucoup de son anti-héros, ce qui limite l’empathie qu’on peut avoir pour le personnage.