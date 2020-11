Love Corp - J. Personne, Lilas Cognet - chronique BD

Résumé : L’amour à portée de bracelet, voilà ce qu’offre la société Love Corp à ses clients. Grâce à un algorithme infaillible développé par le professeur Léglise, chacun est en mesure de trouver son âme sœur, pour un peu que vous passiez près d’elle et qu’elle soit elle aussi équipée d’un bracelet, le « match » est instantané et garanti. Et si c’était vrai ?

Après les sites, les applis, pourquoi pas le bracelet ? Si Meetic et Tinder n’ont pas pu garantir l’amour parfait et implacable, ces deux marques en passe de devenir des noms communs ont toutefois révolutionné le flirt et les rencontres. C’est en s’emparant d’un sujet qui ne cessera jamais (espérons-le) d’intéresser les gens, l’amour et sa durée, que Love Corp a su trouver un nom. Dans une société capitaliste où tout se monnaie, pourquoi pas acheter la compatibilité (ce que certains sites ont déjà mis en avant par ailleurs…) ?

Et si la science s’en mêle, alors c’est encore mieux, même s’il faut désormais enquêter pour découvrir la réalité. Dans une sorte de dystopie Love Corp propose une société (en particulier les grandes villes et les jeunes) qui peu à peu se met à croire à un concept qu’on lui vend, à une idée qu’on lui présente comme un fait. Au-delà de l’amour, c’est le couple et le bonheur qui se croisent dans une histoire qui mêle adroitement plusieurs personnages, sans jamais en détacher totalement de ce fond qui mêle froideur scientifique et passion brûlante.

J. Personne, Lilas Cognet / Delcourt

Pour ce qui est des dessins, ne cherchez pas l’érotisme dans les pages, qui n’en contiennent pas. Ici, on parle d’amour et de vivre ensemble, de se chercher du regard et de s’apprécier plutôt que de s’étreindre. Là, on dessine les contours d’une société qui n’a rien à envier aux géants du numérique, un lieu de pouvoir et d’argent semblable à tant d’autres, et des gens normaux, des étudiants timides aux femmes rondes, des vieux toujours en quête d’amour jusqu’aux adolescents encore effarouchés par leurs désirs. La variété, l’éclectisme de ces différents personnages est un plus pour l’œuvre, qui n’a pas hésité à l’afficher en couverture, comme un rappel de ce qui suit : l’amour n’est pas un, mais multiple.

J. Personne, Lilas Cognet / Delcourt

Fable ou farce d’une société capitaliste avide d’argent et d’amour rapides, mais aussi réflexion philosophique déguisée sur un sentiment universel et contradictoire, Love Corp est à sa façon un miroir (très peu) déformant d’une réalité d’un monde aux émotions fortes et éphémères.