Luca, Vétérinaire Draconique T.5 - Yuna Hirasawa - la chronique Manga

Résumé : Pour sauver leur maître Siegfried, Luca, Chloé et Gilla sont prêtes à tout surtout aux choses les plus folles ! Mais rien n’est jamais facile en temps de guerre comme en temps de paix. La vérité finira-t-elle par triompher ?

Critique : Nous avions laissé nos trois apprenties vétérinaires déboussolées par toutes les révélations de leur maître. Ces révélations, que nous attendions depuis plusieurs tomes, ont tout de même fait naître en nous tensions et angoisses. Maintenant Luca et ses amies souhaitent retrouver Siegfried pour le sauver car ce qu’il souhaite révéler à le pouvoir de renverser cette paix fragile durement acquise lors de la guerre.

© Yuna HIRASAWA, 2024 KODANSHA LTD., 2025 Glénat Manga

Comme pour le tome précédent, ne vous attendez pas à voir beaucoup de Dragons ou de médecine draocnique. Il est surtout question de politique, d’intrigues et des jeux auxquels jouent les puissants. En l’occurrence, l’Armée, dont le pouvoir ne cesse de croître face à celui de la Royauté dont les représentantes ne sont que des fantoches, des poupées qu’ils agitent pour le décorum... surtout si l’on écoute le général Igorm !

Ce tome marque la fin d’un premier arc qui pense les blessures de la guerre et fait la lumière sur les zones d’ombre de cette dernière surtout pour les survivant·e·s et les familles qui sont autant des victimes que celles et ceux l’ayant faite. Comme pour le quatrième tome, le ton se fait plus sombre, même si Luca apporte un peu de lumière, tout en permettant à Yuna Hirasawa de poursuivre sa critique de la guerre et de ce que certains sont prêts à faire pour la gagner.

© Yuna HIRASAWA, 2024 KODANSHA LTD., 2025 Glénat Manga

Nous le disions précédemment, ce cinquième tome marque un tournant dans l’histoire de Luca, Vétérinaire draconique. Tournant que nous avons pris beaucoup de plaisir à lire. Les nouveaux défis aussi bien politiques que l’avenir de nos apprenties vétérinaires sont nombreux et nous avons hâte de voir ce que Hirasawa nous prépare pour la suite de sa série. Pour notre part, nous espérons revoir un peu plus de médecine draconique car les pages "encyclopédiques" qui marquent les chapitres font partis de nos moments préférés de lecture !