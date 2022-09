Merel - Lodewick - La chronique BD

Résumé : Merel est une éleveuse quadra et célibataire dans un petit village de campagne, aimant le foot et ses canards. Mais dans une communauté où tout le monde se connaît, les ragots peuvent vite prendre des proportions inquiétantes...

Critique : Voilà un roman graphique du quotidien sans être autobiographique, qui ne s’attache pas à un fil à rebondissements et qui ne se veut pas universel, mais qui transmet quelque chose en apparence insignifiant, mais en apparence seulement. Merel donne à voir une héroïne des plus ordinaires, ou presque. Dans un cadre rural, une vieille fille – même si elle est heureuse et qu’elle elle participe à la vie de son village – dérange un peu, notamment les couples qui battent de l’aile. Ajoutez quelques enfants qui s’ennuient et vous obtenez un schéma que l’on pourrait retrouver dans n’importe quel village, à ceci près que cette histoire ne sera pas dans un roman, ni même dans la gazette locale. Merel décrit les petits ragots, la jalousie et l’ennui dans un endroit trop petit. On retrouve curieusement du Balzac, du Pagnol et du Giono mais dans un contexte contemporain.

© Dupuis / Lodewick

Pour parler du style graphique, il faut être honnête et reconnaître que comme pour le thème, le dessin n’était pas immédiatement engageant. Dans un style qui rappellerait presque Hergé, avec des personnages peu avenants aux corps tassés, aux mines sans sourires se dégage une impression de froideur que le temps et le ciel dans le décor accentuent. Et pourtant, comme si c’était un miroir vraie de la quarantaine, moment où les corps s’abîment, où la fatigue liée aux enfants, au travail et à la vie en général portaient des coups au physique, ce style s’impose dans la durée, honnête lui aussi, vrai et dur.

© Dupuis / Lodewick

D’une force insoupçonnée, Merel assoie un peu plus le roman graphique dans la littérature, grâce à un sujet qui n’en est pas un, et un style en apparence désuet mais plein de vigueur.