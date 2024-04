Mon papy Titanic T.2 – Falzar, Marco Paulo - la chronique BD

Résumé : Ce deuxième tome nous permet de retrouver la petite Rose en vacances dans un camping avec son papy et ses parents. Ce sont les derniers jours avant la rentrée et Rose est morose, non pas parce que ses amis sont partis mais parce que ses parents se disputent toujours et que ses copains ne sont plus là pour qu’elle joue loin de la tente familiale. Papy analyse rapidement la situation et va tenter un dernier tour pour essayer d’adoucir les choses...

Critique : Pour ce deuxième tome, nous entrons plus dans la vie des personnages : la jeunesse de Papy, les conflits entre les parents, Rose qui murit et prend des décisions (pas toujours les bonnes). Et pour suivre tout cela, une série d’histoires courtes pleines de tendresse pour ce papy un peu dépassé par les événements et cette petite fille qui grandit et craint le moment où elle devra rentrer chez elle. Car Rose habite chez son papy pour fuir les disputes de ses parents. Mais dès qu’elle aura atteint une certaine taille, elle devra retourner chez elle. Et Rose n’a vraiment pas envie de ça. On va donc la suivre au long d’une année, entre ses doutes et ses aspirations, ses rêves et ses soucis.

Le récit se découpe en plusieurs petites histoires de quelques pages, ce qui laisse le temps de développer une courte intrigue et de suivre les avancées des personnages. Ce qui change des habituels gags en une planche et offre plus de respiration.

Pour le graphisme, on reste sur la même ligne que le premier tome avec des personnages stylisés, en rondeur, attachants et dynamiques, des décors réussis, foisonnants, le tout dans des compositions de planches variées avec des cases dépourvues de contour, ajoutant un peu plus de légèreté. Les couleurs douces sont riches. Il n’y a qu’à voir les ciels avec les lignes de bâtiments à l’horizon ou les couleurs posées pour évoquer un décor et qui mélangent les teintes pour se rendre compte qu’on est loin des simples aplats. Ces couleurs apportent une touche de fraîcheur et vont dans le sens des scénarios, douceur, avec des messages disséminés dans chaque histoire.

Mon papy Titanic T.2 nous sert de belles retrouvailles avec Rose et son papy. Une BD touchante qui trouve le ton juste entre humour et tendresse.