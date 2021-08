Montagnes Russes – Gwénola Morizur, Camille Benyamina - la chronique BD

Résumé : Montagnes Russes nous plonge dans la vie d’Aimée, qui essaye d’avoir un enfant. Avec son mari, ils ont recours à toute l’aide médicale mais rien n’y fait. Aimée travaille dans une école et croise Charlie, mère de trois enfants, débordée, qui vient inscrire en classe Julio, son petit dernier, jugé difficile. Aimée prend Julio sous son aile mais Charlie va mal réagir. Les deux femmes de caractère différent vont se heurter avant d’essayer de se comprendre.

Aimée et son mari sont des personnages attachants. Leur histoire se raconte par l’alternance des moments tendres et d’autres plus difficiles. Le quotidien rattrape Aimée qui, malgré les mauvaises nouvelles, doit assurer sa vie de tous les jours.

Il ne s’agit pas d’un récit constitué de grandes envolées lyriques ou de furieuses colères, mais au contraire, d’une chronique faite des déceptions, du cumul des petites douleurs et parfois, des moments où on craque.

Aimée sait qu’elle ne fait pas forcément les choses de la bonne manière dans sa relation avec Charlie et Julio mais au fond d’elle, elle a besoin d’agir, d’intervenir.

De l’autre côté, Charlie porte la force active d’une femme qui malgré les aléas de la vie, décide de prendre son destin à bras-le-corps. D’une part, la force silencieuse d’Aimée, qui avance à petit pas, mais ne recule jamais, et de l’autre, le tourbillon de Charlie, qui arrive, balance ses trois phrases, et repart. Ces deux femmes pourront-elles se trouver, se comprendre, s’apprécier ?

C’est un des enjeux de ce récit. Mais ce n’est pas le seul. Le chemin d’aimée, qui doit trouver sa place en tant que femme par rapport à elle-même, est tout aussi important. Cette combat à tout prix pour arriver à devenir mère malgré les problèmes physiologiques est-elle la bonne solution ?

Le titre Montagnes Russes reflète les hauts et le bas de la vie, mais ici, contrairement à l’attraction de fête foraine, l’amplitude est moins apparente. Beaucoup de choses se jouent dans la retenue, à l’intérieur de ces femmes qui se battent pour trouver leur chemin de vie.

Le dessin au trait vibrant, qui se ressent autant dans les personnages et les décors que dans le contour des cases, contraste avec les poses des personnages. Comme une énergie intérieure qui frémit alors que le corps est au repos. La tension passe par les regards, bien plus que par les mots. Les jeux de couleurs, les mélanges des teintes apportent comme un souffle de liberté. L’histoire, totalement réaliste, laisse une part des émotions s’exprimer par les couleurs. Le bleu teinté de blanc de l’hiver, ce bleu violet nimbé de jaune pour la nuit, ce jour de soleil aux teintes grisâtres, rien n’est éclatant. Toute l’atmosphère semble retenue, comme les émotions des personnages, qui surgissent au détour d’une étreinte.

Montagnes Russes est un récit intimiste, la chronique d’une quête de soi, mais aussi d’une rencontre, d’un moment de vie où il faut prendre une décision, sans jamais savoir si ce sera la bonne.