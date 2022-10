Mort de l’acteur Robbie Coltrane

News : Acteur écossais, Robbie Coltrane a suivi une formation de peinture et de cinéma à la Glasgow School of Art. Il débute au grand écran en 1980 dans La mort en direct de Bertrand Tavernier. Doté d’une présence physique imposante, il marque chacune de ses compositions, la plupart du temps dans des seconds rôles, voire des apparitions. On le croise ainsi dans Flash Gordon (1980) de Mike Hodges, Britannia Hospital (1982) de Lindsay Anderson, Krull (1984) de Peter Yates, Caravaggio (1985) de Derek Jarman, Mona Lisa (1986) de Neil Jordan et Henry V (1989) de Kenneth Branagh. Dans les années 90, il intègre la franchise James Bond en jouant Valentin Dmitrovich Zukovsky dans GoldenEye (1995) de Martin Campbell et Le monde ne suffit pas (1999) de Martin Campbell. Mais c’est le nouveau siècle qui élargit son audience. Robbie Coltrane se voit en effet proposer le rôle du demi-géant Rubeus Hagrid dans la saga Harry Potter.

© Warner Bros Ent, Tous droits réservés.

Célèbre pour sa fonction « gardien des clés et des lieux » à Poudlard, ce personnage en est aussi le garde-chasse, de Harry Potter à l’école des sorciers (2001) de Chris Columbus à Harry Potter et les reliques de la mort (2011) de David Yates. Mais l’acteur ne saurait être réduit à cette figure, et se trouve au casting d’autres productions. On peut le voir notamment dans From Hell (2001) d’Allen Hugues, Ocean’s Twelve (2004) de Steven Soderbergh, Une arnaque presque parfaite (2009) de Rian Johnson et De grandes espérances (2012) de Mike Newell. Son dernier rôle au cinéma est celui du médecin dans Elfie Gray (2014) de Richard Laxton. Robbie Coltrane s’est aussi distingué à la télévision. Il a gagné trois BAFTA TV du meilleur acteur pour la série Craker (1993) ; dans la mini-série Monstre sacré (National Treasure, 2016), il incarnait un personnage inspiré de Jimmy Savile, présentateur de la BBC et prédateur sexuel avéré. Robbie Coltrane est décédé le 14 octobre 2022 à l’âge de 72 ans.