Mort de l’actrice Diane Keaton

Diane Keaton, l’archétype de la New-yorkaise allenienne

News : Formée à Neighborhood Playhouse, école dramatique de New York, Diane Keaton débute au théâtre à la fin des années 60 : elle joue notamment dans la comédie Hair, à Broadway. Elle tourne son premier film en 1970 et devient célèbre en incarnant Kay Adams, la future épouse d’Al Pacino dans Le parrain (1972) de Francis Ford Coppola. Elle reprendra le personnage dans les deux autres films de la trilogie. Mais c’est sa rencontre avec Woody Allen, dont elle devient la compagne, qui en fait une icône de la cinéphilie mondiale.

Plus que Woody et les robots (1973) et Guerre et amour (1975), Annie Hall (1977) confirme la solidité de jeu et la grâce d’une actrice que d’aucuns comparent à Katharine Hepburn, et qui devient l’emblème du cinéma du réalisateur new-yorkais. Le film lui permet de décrocher l’Oscar de la meilleure actrice, ainsi qu’un Golden Globe et un BAFTA dans la même catégorie. La même année, dans un registre plus sombre, elle irradie À la recherche de Mr. Goodbar de Richard Brooks. Elle retrouve Allen avec Intérieurs (1978) et Manhattan (1979) puis se sépare du cinéaste, passant le flambeau à Mia Farrow.

Une actrice longtemps en haut de l’affiche

Diane Keaton devient moins active dans les années 80, obtenant toutefois une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice pour Reds (1981) de Warren Beatty. Mais les films académiques qu’elle tourne avec Alan Parker, George Roy Hill ou Bruce Beresford ne valent que par sa présence. On sera plus indulgent avec la charmante comédie romantique Baby Boom (1987) de Charles Shyer, dont elle partage l’affiche avec Sam Shepard. Suite au désistement de Mia Farrow, Diane Keaton hérite de son rôle dans Meurtre mystérieux à Manhattan (1993), triomphale comédie d’Allen, avec lequel elle est restée amie.

Les longs métrages que Diane Keaton tourne par la suite la maintiennent en haut de l’affiche, mais demeurent moins marquants. Elle est nommée à l’Oscar de la meilleure actrice le drame Simples secrets (1996) de Jerry Zaks et la comédie dramatique Tout peut arriver (2003) de Nancy Meyers, pour laquelle elle gagne un second Golden Globe. Elle semble garder une prédilection pour la comédie et le girly movie, du Club des ex (1996) de Hugh Wilson au Book Club (2018) de Bill Holderman. Diane Keaton a également réalisé quatre longs métrages et produit plusieurs films, dont Elephant (2003) de Gus Van Sant.

Diane Keaton est décédée le 11 octobre 2025, à l’âge de 79 ans.