Mort de l’actrice Samantha Eggar

Une actrice primée à Cannes et aux Golden Globes

News : Samantha Eggar est formée à la Royal Academy of Dramatic Art. Elle joue dans des pièces et à la télévision, avant de faire ses débuts au cinéma dans The Wild and the Willing (1962) de Ralph Thomas, qui la dirige aussi dans Docteur en détresse (1963), aux côtés de Dirk Bogarde. Puis elle est la partenaire de Donald Pleasence dans Dr. Crippen (1963) de Robert Lynn, et de Patricia Neal dans Psyché 59 (1964) d’Alexander Singer. Mais c’est le stupéfiant thriller à suspense L’obsédé (The Collector, 1965) de William Wyler qui fait d’elle une vedette internationale. Samantha Eggar y incarne une jeune femme séquestrée, formant un excellent duo avec Terence Stamp. Les deux comédiens prometteurs obtiennent le prix d’interprétation au Festival de Cannes, quand Samantha Eggar est nommée à l’Oscar de la meilleure actrice et obtient le Golden Globe de la meilleure actrice dans un drame.

Cette rousse piquante au registre dramatique varié et solide poursuivra une carrière quantitativement honorable mais dans laquelle les films et les rôles marquants sont rares. Elle est la partenaire de Maximilian Schell dans Le démon est mauvais joueur (1965) de J. Lee Thompson, Cary Grant dans Rien ne sert de courir (1966) de Charles Walters, et Rex Harrison dans L’extravagant docteur Dolittle (1967) de Richard Fleischer. Dans les années 70, elle est d’abord tête d’affiche de Traître sur commande (1970) de Martin Ritt et Qui veut la fin… (1970) d’Eric Till ; avant de briller dans l’agréable La dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil (1970) d’Anatole Litvak, première adaptation du roman de Sébastien Japrisot.

Une carrière internationale

On la retrouve dans Le phare au bout du monde (1971) de Kevin Bellington et le giallo Overtime (1972) d’Armando Crispino. Samantha Eggar séduit ensuite un public familial avec la mini-série Anna et le roi (1972, CBS), l’une des transpositions à l’écran d’un livre éponyme à succès, dans lequel elle donne la réplique à Yul Brynner. Installée aux États-Unis à partir de 1973, l’actrice se partage alors entre télévision et cinéma, tournant en Amérique aussi bien qu’en Europe, avec des films tels que A Name for Evil (1973) de Bernard Girard, Sherlock Holmes attaque l’Orient-Express (1976) de Herbert Ross, Pitié pour le prof (1977) de Silvio Narizzano et La grande bataille (1978) d’Umberto Lenzi. Chromosome 3 (The Brood, 1979) de David Cronenberg est le sommet de cette période.

Admiré à sa sortie par une poignée de fans et spécialistes, il apparaît rétrospectivement comme une œuvre clef de son auteur. Samantha Eggar obtient pour ce film une nomination aux Genie Awards. Dans les années 80 et 90, l’actrice est encore prolifique, mais toujours pour des longs métrages mineurs tels que Le droit de tuer (1980) de James Glickenhaus, Adorables faussaires (1981) de Roger Vadim, Les doigts du diable (1981) d’Alfredo Zacarías, Dark Horse (1992) de David Hemmings, Le fantôme du Bengale (1996) de Simon Wincer et Intrusion (1999) de Rand Ravich. De 2000 à 2012, elle n’est sollicitée que pour des castings vocaux, séries télévisées et jeux vidéo. Il est dommage que cette comédienne élégante et douée n’ait pas été davantage sollicitée pour des projets d’envergure.

Samantha Eggar, née Victoria Eggar, est décédée le 15 octobre 2025 à l’âge de 86 ans.