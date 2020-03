Mort du comédien et metteur en scène Didier Bezace

News : Grande figure du théâtre contemporain, comédien engagé, Didier Bezace avait notamment participé à la fondation du Théâtre de l’Aquarium à la Cartoucherie, aux débuts des années 70, transformant le lieu en véritable scène ouverte, associant les expérimentations créatives à ses idées auto-gestionnaires. Plus tard, il prendra la direction du théâtre de la Commune d’Aubervilliers, qu’il dirigera de 1997 à 2014. En tant que metteur en scène, Bezace a monté les auteurs les plus classiques comme Molière (sa version de L’École des femmes fut jouée en 2001 dans la Cour d’honneur au Festival d’Avignon) et des écrivains plus contemporains comme Bertolt Brecht, Georges Perec ou Dario Fo. Illustrant son implication politique, ses adaptations scéniques sont parfois sorties des sentiers de la littérature proprement dite, pour s’intéresser aux sciences sociales : on se souvient du spectacle "Le Jour et la Nuit", en 1998, d’après La Misère du monde, l’implacable essai collectif dirigé par Pierre Bourdieu et sorti en 1993.

Cette dimension engagée, Bezace la prolongea à travers ses rôles sur grand écran travaillant plusieurs fois avec Bertrand Tavernier (notamment dans L627, où il est le personnage principal, un inspecteur qui se donne corps et âme à son métier). Il s’illustra principalement dans un cinéma d’auteur, collaborant avec Claude Miller, André Téchiné, Jeanne Labrune ou Pascal Ferran. Sa seule participation à un film plus "commercial" fut sa collaboration avec Claude Zidi (le très sombre Profil bas (1993), qui lui valut une nomination pour le César du meilleur acteur dans un second rôle. Didier Bezace est mort à l’âge de 74 ans.