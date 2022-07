Mort du réalisateur Bob Rafelson

News : Figure emblématique du Nouvel Hollywood, le cinéaste et scénariste Bob Rafelson est surtout connu pour le film culte indépendant Cinq pièces faciles (Five Easy Pieces, 1970), sa seconde réalisation après Head (1968). Interprété par Jack Nicholson et Karen Black, le film, coécrit par Carole Eastman, traduit les désillusions de la jeunesse américaine dans le cadre d’un récit sobre au style minimaliste mais maîtrisé. Cinq pièces faciles connut un succès critique et trouva un large public dans le circuit art et essai en Europe. Il attira même l’attention de l’Académie des Oscars avec trois nominations, dans les catégories film, acteur, actrice, et scénario. Deux autres longs métrages se distinguent dans la filmographie de ce cinéaste singulier. Dans un registre en apparence éloigné, Le facteur sonne toujours deux fois (1981), avec Nicholson et Jessica Lange, est la quatrième adaptation du roman noir de James M. Cain. Si l’œuvre fut vendue comme un remake du film noir éponyme de Tay Garnett (1946), avec John Garfield, Lana Turner, et Edward F. Robinson, le roman avait aussi été l’objet d’adaptations antérieures avec Le dernier tournant (1939) de Pierre Chenal et Ossessione (1943) de Luchino Visconti.

Insistant sur une charge érotique qui choqua un Hollywood puritain mais séduisit le public européen, et sur une critique sociale sous-jacente, la version de Rafelson est une réussite du genre, bien servie par la contribution de David Mamet pour l’écriture. Rafelson récidiva dans le film policier avec La veuve noire (1987), moins médiatisé mais qui connut un succès d’estime. Cette perle du polar brille notamment par la photo de Conrad L. Hall et l’interprétation de ses deux actrices, Debra Winger et Theresa Russell. Les autres réalisations de Bob Rafelson ont moins convaincu, S’il faut peut-être redécouvrir The King of Marvin Gardens (1972), le réalisateur a déçu avec Star Hungry (1976), Aux sources du Nil (1990), Man Trouble (1992), Blood & Wine (1996) et Sans motif apparent (2002). Il a terminé sa carrière à la télévision, où il avait également débuté. Bob Rafelson, qui a souvent collaboré avec Jack Nicholson, était par ailleurs un acteur occasionnel et surtout un producteur audacieux. Son nom est notamment associé à Easy Rider (1969) de Dennis Hopper et La maman et la putain (1973) de Jean Eustache. Bob Rafelson est décédé le 23 juillet 2022 à l’âge de 89 ans.